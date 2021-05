Cris Cyborg (144,6) contre Leslie Smith (143,6)

UNCASVILLE, Conn. – BELLATOR 259: Cyborg vs. Smith 2 aura lieu ce vendredi 21 mai à 21 h HE / 18 h PT en direct et direct sur SHOWTIME, tandis que les matchs préliminaires seront diffusés sur la chaîne YouTube de BELLATOR MMA et SHOWTIME Sports. À partir de 17 h 30 HE / 14h30 PT.

Carte principale BELLATOR MMA 259: Cyborg vs. Smith 2:

Vendredi 21 mai – En direct sur SHOWTIME

21 h HE / 18 h HP

Combat poids plume: c-Cris Cyborg (144,6) vs. # 4-Leslie Smith (143,6)

Bantamweight Fight: Darrion Caldwell (135,6) contre # 6-Leandro Higo (137,5) *

Combat des poids moyens: # 3-Austin Vanderford (185,3) vs. # 4-Fabian Edwards (185,5)

Combat poids welter: Jaleel Willis (170,3) vs. Maycon Mendonca (170,9)

Combat de poids mouche: # 8-Valerie Loureda (125.8) vs. Hannah Guy (125,2)

Panneau d’affichage préliminaire:

Chaîne YouTube BELLATOR MMA | Chaîne YouTube de SHOWTIME Sports | Pluto TV

17 h 30 HE / 14 h 30 HP

Combat léger: Saad Awad (155,1) vs. Nate Andrews (155,7)

Combat léger et lourd: # 7-Grant Neal (204,4) vs. # 8-Tyree Fortune (205,3)

Combat de poids mouche: Sumiko Inaba (125,5) vs. Kristina Katsikis (125,8)

Combat léger: Aviv Gozali (155,7) vs. Sean Felton (154,3)

Combat poids lourd: # 9-Davion Franklin (264.8) vs. Tyler King (246,3)

Combat poids plume: # 7-Leah McCourt (149,4) * vs. # 6-Janay Harding (145.1)

Bantamweight Fight: Brett Johns (135,4) contre Danny Sabatello (135,6)

Combat léger: # 9-Alfie Davis (155.1) vs. Alexandre Shabliy (154,8)