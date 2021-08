Cris Cyborg affirme que Ronda Rousey était plus dangereuse que Kayla Harrison

La championne poids plume Bellator Cris Cyborg ne sait pas si elle aura la chance d’affronter Kayla Harrison, mais elle se réjouit définitivement de cette opportunité.

La semaine dernière, lors de la carte des séries éliminatoires du PFL en Floride, Harrison a envoyé Genah Fabian de manière inégale avec un TKO au premier tour, et son adversaire n’a pas réussi un seul coup dans le combat.

La victoire a porté Harrison à 11-0 pour sa carrière avec neuf finitions. Ses deux seules décisions étaient contre le même adversaire à Larissa Pacheco. Par la suite, Cyborg a commenté sur les réseaux sociaux qu’il pourrait atteindre la limite de poids de 155 livres pour affronter Harrison à l’avenir.

Avec un seul combat restant sur son contrat actuel avec le PFL, Harrison pourrait bientôt devenir un agent libre très recherché. Cyborg aimerait avoir l’opportunité de la défier si elle décide d’appeler Belllator MMA sa nouvelle maison.

“Je pense que ce sera un grand combat pour moi”, a déclaré Cyborg lors de son apparition dans The MMA Hour. «Elle n’a pas besoin d’entrer à 145, nous pouvons nous battre à 155. Elle a dit que c’était aussi le dernier combat de son contrat. J’ai vu et je pense qu’elle va peut-être signer avec l’UFC, mais elle peut gagner plus d’argent qu’Amanda Nunes en PFL. Peut-être que nous pouvons nous battre, champion contre champion. Scott Coker peut être mon co-promoteur, peut-être dans le futur. C’est un grand combat.”

Malgré la dominance de Harrison tout au long de sa carrière, Cyborg n’en a toujours pas vu assez pour lui faire croire que la double médaillée d’or olympique en judo serait une menace sérieuse pour elle.

En fait, le vétéran poids plume pense que l’ancienne championne de l’UFC Ronda Rousey, médaillée de bronze olympique en judo avant de passer aux arts martiaux mixtes, aurait été un défi plus difficile s’ils s’étaient déjà rencontrés dans la cage.

“Elle était censée combattre Ronda Rousey”, a expliqué Cyborg. « La première chose qu’on s’entraîne au judo, c’est d’apprendre à tomber. Parce que quand tu vas combattre en judo, tu vas peut-être tomber, oui, mais il faut savoir quoi faire ensuite. Je pense que Ronda Rousey était plus dangereuse que Kayla. Ses transitions étaient rapides, sa technique était rapide et je sais que Kayla a obtenu une médaille d’or aux Jeux olympiques. Mais je pense que c’est un niveau différent sur la vitesse, sur les transitions vers les soumissions. »

Bien que Cyborg respecte le fait que Harrison pourrait être un adversaire dangereux d’une manière ou d’une autre, il reste encore plus qu’assez de trous dans son jeu global qui n’ont pas encore été exposés.

«Les gens disent:« Elle va vous abattre. Je pense que dans un combat, les combats peuvent battre le judo et oui, elle peut me faire tomber, mais je peux aussi la faire tomber. C’est un combat de MMA. Je pense que vous devriez être plus préoccupé par le coup. Parce que si vous voyez quelques-uns de ses combats à 11-0, les filles qui la combattent ont peur du démontage et elles ont peur de la frapper pour le démontage. »