Cris Tales et One Piece: World Seeker désormais disponibles sur Stadia

Deux autres jeux ont été lancés sur la boutique Stadia cette semaine, et Marvel’s Avengers a ajouté divers add-ons cosmétiques payants, a annoncé Google dans son article de blog hebdomadaire aujourd’hui.

Cris Tales a été lancé sur la boutique Stadia aujourd’hui et peut être acheté pour 39,99 $. Le jeu de rôle au tour par tour a été considéré comme une lettre d’amour aux RPG japonais classiques et a été développé par les studios de jeux colombiens Dreams Uncorporated et Syck.

L’autre jeu désormais disponible sur la boutique Stadia est One Piece: World Seeker. Le jeu d’action-aventure en monde ouvert du développeur Ganbarion et de l’éditeur Bandai Namco Entertainment a été lancé à l’origine pour PC, PlayStation 4 et Xbox One en 2019. La version Stadia se positionne comme l’édition Premium et contient trois packs d’épisodes supplémentaires et articles bonus. Il est actuellement en vente à 22,50 $ jusqu’au 3 août, après quoi il coûtera 89,99 $.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Marvel’s Avengers a également reçu cette semaine un nouveau contenu complémentaire avec plusieurs packs de héros et incroyables. Chaque pack de héros comprend trois articles cosmétiques et 500 crédits pour 4,99 $, tandis que les trois packs incroyables contiennent six articles cosmétiques et 1 050 crédits pour 9,99 $ chacun. Le jeu lui-même est toujours en vente dans la boutique Stadia, aux côtés de certains des meilleurs jeux Stadia, à 40 % de réduction pour les éditions standard ou de luxe jusqu’au 28 juillet.