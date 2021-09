Crise afghane : quel impact a la prise de contrôle des talibans sur les MPME et les commerçants indiens

Les exportations de l’Inde vers l’Afghanistan ont augmenté de plus de 89 pour cent entre les exercices 2016 et 20, tandis que les importations ont augmenté de 72 pour cent au cours de la même période. (Source de la photo : .)

Commerce, importation et exportation pour les MPME : Les talibans fondamentalistes islamiques sont revenus au pouvoir en Afghanistan en août, menant une insurrection contre l’administration soutenue par les États-Unis à Kaboul et la renversant après 20 ans. L’incertitude politique dans ce pays ravagé par la guerre, qui a assombri la voie déjà sombre de la reprise économique, a également porté un coup dur aux commerçants et aux petites entreprises indiennes qui commercent avec l’Afghanistan depuis des années.

Selon les statistiques du gouvernement indien, le commerce bilatéral entre les deux pays a franchi 1,5 milliard de dollars au cours de l’exercice 2019-2020, les exportations vers l’Afghanistan atteignant près de 1 milliard de dollars et les importations en provenance d’Afghanistan à environ 530 millions de dollars. En fait, les exportations de l’Inde ont augmenté de plus de 89 pour cent entre les exercices 2016 et 20, tandis que les importations ont augmenté de 72 pour cent au cours de la même période. Alors, quel a été essentiellement l’impact sur les commerçants MPME depuis que les talibans ont pris le contrôle de l’Afghanistan ?

Les principales exportations afghanes vers l’Inde sont les fruits secs et les épices. Selon Trading Economics, les noix, les melons, les résines, les épices, le café, le thé, etc., avaient la valeur d’exportation la plus élevée en 2019, tandis que les principales importations en provenance d’Inde étaient les équipements électroniques, le sucre et la confiserie, les articles en fer et en acier, les produits pharmaceutiques, etc. Les commerçants locaux avec lesquels Financial Express Online s’est entretenu ont affirmé que la situation sur le terrain contraste totalement avec ce qui était craint en août.

« La peur parmi les commerçants était purement basée sur la spéculation. En fait, les talibans n’ont jamais cessé d’exporter ou d’importer avec l’Inde même un seul jour. Il n’y a pas eu d’arrêt du commerce jusqu’à présent. Il n’y a pas non plus d’impact sur l’offre ni sur les paiements. L’économie afghane à 80 % dépend des fruits secs et s’ils l’arrêtent, comment vont-ils évoluer », a déclaré Anil Mehra, un important commerçant local d’épices et de fruits secs à Amritsar à Financial Express Online. Amritsar est l’une des principales destinations d’importation de fruits secs en Inde en provenance d’Afghanistan à l’exception de Delhi, Mumbai, etc.

Mehra, qui dirige Kabul Trading Co. et est également le président de la Fédération de Karyana et de l’Association des fruits secs à Amritsar, a affirmé que les fruits secs exportés par les commerçants en Afghanistan au cours des dernières semaines étaient plus qu’ils n’en exportaient avant que le régime taliban ne prenne contrôler.

« 80 à 90 % de leur récolte de fruits secs vient en Inde. Ils en envoient davantage depuis que leurs installations de stockage sont impactées. Par conséquent, les taux, en fait, ont été réduits. Ainsi, l’approvisionnement a été constant et nous avons déjà reçu des marchandises qui devaient arriver pendant la saison des fêtes à venir », a déclaré Mehra.

De même, pour Kanwarjit Bajaj, qui possède la marque de noix et de fruits secs KBB Nuts basée à Khari Baoli, le plus grand marché d’épices d’Asie, l’impact visible sur l’offre, les prix et les paiements n’a pas été là jusqu’à présent. Alors que Bajaj et les petites entreprises locales s’attendaient à un impact au début de la crise en Afghanistan le mois dernier, ils ont été agréablement surpris.

«Les marchandises arrivent, il n’y a aucun effet sur les prix alors que les paiements sont effectués via des tiers à Dubaï dans un contexte de perturbation des services bancaires. L’impact était initialement prévu en raison du non-fonctionnement du gouvernement. Cependant, ils n’ont pas d’argent pour payer leurs employés. Bien que le commerce se soit développé au cours des deux dernières années, nous ne savons pas comment cela se passerait », a déclaré Bajaj. La fédération compte environ 250 commerçants.

Abonnez-vous maintenant à la newsletter Financial Express PME : votre dose hebdomadaire d'actualités, de points de vue et de mises à jour du monde des micro, petites et moyennes entreprises

Il est important de noter qu’il n’y a pas eu non plus de notification du gouvernement indien concernant des restrictions au commerce avec l’Afghanistan. L’organisme indien d’exportation, la Fédération des organisations indiennes d’exportation (FIEO), a noté que si les talibans avaient initialement interrompu les exportations et les importations pendant quelques jours, mais qu’elles ont ensuite repris et que tout impact sur les prix a été davantage dû à la perception d’une menace sur la pénurie de marchandises plutôt que sur impact réel.

« Les importations en provenance d’Afghanistan passent par les frontières terrestres. Il n’y a pas eu de notification officielle sur l’interdiction du commerce avec l’Afghanistan. Le problème a commencé parce que le Pakistan avait fermé la frontière avec l’Afghanistan, qui a ensuite été rouverte. Le défi est que l’Afghanistan n’a pas d’argent pour payer les exportations de l’Inde. Étant donné que nous avons un accord de franchise avec l’Afghanistan, il pourrait y avoir une légère augmentation des prix des marchandises si les exportations afghanes sont affectées à l’avenir », a déclaré Ajay Sahai, directeur général et PDG de la FIEO à Financial Express Online.

Selon une note commerciale sur les relations commerciales entre l’Inde et l’Afghanistan par le gouvernement indien, le Pakistan a nié une connectivité terrestre fluide et fiable entre l’Inde et l’Afghanistan au fil des ans. Cependant, pour surmonter ce défi, un corridor de fret aérien a été créé en juin 2017 reliant l’Inde et l’Afghanistan.

Plus de 500 vols ont été opérés sur le corridor jusqu’à FY20, transportant près de 7000 tonnes de fret d’une valeur de plus de 200 millions de dollars. Au cours de l’exercice 20, les exportations de l’Inde vers l’Afghanistan ont augmenté de 39,43 pour cent tandis que les importations en provenance d’Afghanistan ont augmenté de 21,68 pour cent, a noté le mémoire citant des données du ministère indien du Commerce.

Contrairement à l’opinion des commerçants, la plus grande organisation commerciale indienne, la Confédération de tous les commerçants indiens (CAIT), a déclaré que les paiements pour les exportateurs étaient bloqués en raison du blocage du commerce qui a conduit à la crise financière. L’organisme a maintenant exhorté le gouvernement à adopter une politique temporaire permettant à ces commerçants de les soutenir avec des financements et un approvisionnement alternatif en produits importés d’Afghanistan.

« Le gouvernement devrait créer une politique distincte pendant un certain temps dans laquelle ceux qui importent et exportent vers l’Afghanistan peuvent avoir un financement facile et également suggérer quels pourraient être les canaux d’approvisionnement alternatifs. Les commerçants ont demandé au gouvernement de leur permettre de décharger leurs envois vers l’Afghanistan par crainte de perte ou de retard de paiement. Donc, à moins que le gouvernement ne trouve une solution à cela, je ne suis pas sûr que les commerçants ne seraient pas en mesure de le résoudre. Le gouvernement peut nous guider sur la façon de stimuler l’approvisionnement local », a déclaré Praveen Khandelwal, secrétaire général du CAIT, à Financial Express Online.

