Crise Afghanistan-Taliban : du Royaume-Uni à l’Inde, les pays qui accueillent des réfugiés afghans

Il y a environ 2,8 millions de réfugiés afghans à l’étranger selon les données de 2020 (Photo: AP)

Les talibans ont pris le contrôle de Kaboul le 15 août. Cela a incité des centaines d’Afghans à se précipiter vers l’aéroport international Hamid Karzai afin de fuir le régime imminent de l’organisation militante islamique. Les visuels qui venaient de l’aéroport ont choqué le monde. Les images montraient des centaines de personnes courant sur le tarmac de l’aéroport, s’attachant aux roues d’un avion qui quittait Kaboul. Cette situation a laissé le monde sous le choc. L’avenir de l’Afghanistan semblant incertain, certains pays se sont manifestés et ont annoncé des politiques sur l’accueil des réfugiés afghans. Regarde.

Nombre de réfugiés dans le monde

Il y a environ 2,8 millions de réfugiés afghans à l’étranger selon les données de 2020. Le nombre le plus élevé de réfugiés vivant à l’étranger vient de Syrie, avec 6,8 millions, selon les données du HCR. « Un réfugié est défini comme une personne qui a été forcée de « fuir son pays à cause des persécutions, de la guerre ou de la violence ». Ils ont peur de rentrer chez eux et ne peuvent pas rentrer chez eux. Selon le HCR, « la guerre et la violence ethnique, tribale et religieuse sont les principales causes des réfugiés qui fuient leur pays ». Au total, 68 pour cent des réfugiés déplacés à travers les frontières viennent de ces cinq pays : la Syrie, le Venezuela, l’Afghanistan, le Soudan du Sud et le Myanmar.

Au total, 82,4 millions de personnes ont été déplacées dans le monde fin 2020 en raison de conflits, de violences, de persécutions et de violations des droits humains. Selon les données officielles, la Turquie accueille le plus grand nombre de réfugiés, principalement de Syrie, avec plus de 4 millions, comme indiqué dans The Indian Express.

Voici ce que les États-Unis ont annoncé pour les réfugiés

Le département d’État américain a annoncé la désignation de priorité 2 (P-2) le 2 août. Il accorde l’accès au programme américain d’admission des réfugiés (USRAP) à certains ressortissants afghans et aux membres de leur famille éligibles. Le département d’État a déclaré dans un communiqué : « L’objectif des États-Unis reste un Afghanistan pacifique et sûr. Cependant, à la lumière des niveaux accrus de violence des talibans, le gouvernement américain s’efforce d’offrir à certains Afghans, y compris ceux qui ont travaillé avec les États-Unis, la possibilité de se réinstaller aux États-Unis. » Le rapport révèle également que les États-Unis devraient accueillir plus de 10 000 ressortissants afghans, qui comprendront en grande partie des personnes qui ont aidé le gouvernement.

Royaume-Uni

Le gouvernement britannique a annoncé le 18 août que les réfugiés qui ont été contraints de fuir leur foyer ou qui ont fait face à des menaces/dangers de toute nature de la part des talibans pourront s’installer définitivement au Royaume-Uni. Le gouvernement britannique réinstallera 5 000 ressortissants afghans qui sont en danger en raison de la crise actuelle au cours de la première année du programme de réinstallation. Il donnera la priorité aux femmes, aux filles et aux minorités religieuses. Le Royaume-Uni vise globalement à réinstaller 20 000 ressortissants afghans grâce à ce programme.

nations européennes

La plupart des pays européens craignent toujours d’accueillir des réfugiés afghans, craignant une crise migratoire survenue en 2015, lorsque la photo du corps du garçon syrien de trois ans, Alan Kurdi, allongé face contre terre sur une plage près de Bodrum, en Turquie, est devenu un symbole de la crise des réfugiés et du nombre de réfugiés qui ont tenté de traverser vers l’Ouest en empruntant les voies navigables.

L’Autriche, la France et la Suède sont d’autres destinations importantes pour les réfugiés afghans en Europe, selon Statista. Environ 7 000 Afghans ont obtenu un statut juridique permanent ou temporaire dans l’UE au premier trimestre 2021, révèle un rapport de l’Union européenne. Au moins 2 200 d’entre eux ont été placés en Grèce, 1 800 en France, 1 000 en Allemagne et environ 700 en Italie.

Et l’Inde ?

Pour l’instant, l’Inde n’a pas de statut distinct pour les réfugiés et a traité les réfugiés au cas par cas jusqu’à présent. L’Inde n’a pas signé la Convention de 1951 sur les réfugiés ou le Protocole de 1967 relatif au statut des réfugiés. En 2011, le gouvernement de l’Union a diffusé dans tous les États et territoires de l’Union une procédure opérationnelle standard pour traiter les ressortissants étrangers qui prétendaient être des réfugiés. Mais compte tenu de la situation actuelle en Afghanistan, l’Inde a créé une nouvelle catégorie de visa électronique pour les ressortissants afghans à l’aide desquels ils peuvent entrer dans le pays. Les visas ne seront valables que six mois et pourtant on ne sait pas ce qui se passera une fois le visa expiré.

