Crise alimentaire au Royaume-Uni : Des centaines de visas de travailleurs étrangers supplémentaires alors que Boris panique face à la crise de l’approvisionnement | Royaume-Uni | Nouvelles

Il y a eu des avertissements selon lesquels jusqu’à 150 000 porcs pourraient être détruits en tant que déchets, car une pénurie de main-d’œuvre dans la transformation de la viande a déclenché un arriéré d’animaux prêts à être abattus. Les mesures nouvellement annoncées par le gouvernement verront jusqu’à 800 charcutiers éligibles pour demander les visas à court terme de l’allocation existante dans le programme pilote des travailleurs saisonniers jusqu’au 31 décembre.

Cela s’ajoute au fait que les bouchers étrangers peuvent déjà depuis décembre dernier demander à venir au Royaume-Uni via la voie des travailleurs qualifiés existante.

Dans le cadre des plans, un financement sera également prévu pour davantage de stockage de viande en Angleterre, une décision visant à introduire le traitement des animaux le samedi et la possibilité d’allonger les heures de travail.

Le système d’aide au stockage privé permettra aux transformateurs de viande de stocker les porcs abattus pendant trois à six mois, ce qui signifie qu’ils pourront être conservés et transformés à une date ultérieure.

Le gouvernement de M. Johnson a reconnu que l’industrie porcine était confrontée à des défis en raison de la poursuite de la pandémie de Covid et de la suspension temporaire de l’autorisation d’exporter vers la Chine pour certains établissements porcins britanniques.

Ils ont ajouté que ces problèmes ont conduit à un arriéré de porcs en attente d’abattage.

Le secrétaire à l’Environnement, George Eustice, a déclaré : « Une gamme unique de pressions sur le secteur porcin au cours des derniers mois, telles que les impacts de la pandémie et ses effets sur les marchés d’exportation, ont conduit au paquet temporaire de mesures que nous annonçons aujourd’hui.

« C’est le résultat d’une étroite collaboration avec l’industrie pour comprendre comment nous pouvons les soutenir pendant cette période difficile. »

Le vice-président de la National Farming Union, Tom Bradshaw, a qualifié la dernière annonce de visa de « pas dans la bonne direction ».

« Il a réussi à faire passer ça.

« Nous devons juste maintenant le mettre en œuvre, comme je l’ai dit, le plus rapidement possible. Il ne peut y avoir de retard dans l’obtention de ces visas. »

Un porte-parole de la National Pig Association a déclaré: « Nous sommes très soulagés que le gouvernement ait finalement publié des mesures visant à réduire l’important arriéré de porcs dans les fermes.

« Nous travaillons avec les transformateurs pour comprendre l’impact de ces nouvelles mesures et pour déterminer exactement ce qui se passera maintenant et à quelle vitesse, afin que nous puissions donner un peu d’espoir aux éleveurs de porcs et endiguer le flux de porcs sains qui doivent actuellement être abattus. fermes. »

