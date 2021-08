Crise au Congrès du Chhattisgarh : Bhupesh Baghel et TS Singh Deo rencontreront aujourd’hui Rahul Gandhi

L’os de la discorde entre Bhupesh Baghel et TS Singh Deo serait la formule de partage du pouvoir sur deux ans et demi.

Non seulement dans son unité du Pendjab, le Congrès est également confronté à la chaleur des combats internes au Chhattisgarh. Pour y éteindre l’incendie, le chef du parti Rahul Gandhi doit rencontrer mardi le ministre en chef Bhupesh Baghel et son collègue du Cabinet TS Singh Deo, a rapporté l’Indian Express.

Le rapport cite des sources disant que la pomme de discorde est le ministère en chef par rotation entre les deux qui sera discuté lors de la réunion d’aujourd’hui.

La tension entre le ministre en chef et son rival a commencé à germer alors que le gouvernement Baghel terminait ses deux ans et demi au pouvoir le 17 juin de cette année. Les spéculations vont bon train sur le fait qu’il y a eu un consensus pour le poste le plus élevé sur la base d’une formule de partage du pouvoir de deux ans et demi entre Baghel et Deo.

Plusieurs chefs d’État ont affirmé qu’après l’arrivée au pouvoir du Congrès dans l’État en décembre 2018, Gandhi avait fait savoir aux candidats au CM Baghel et Singh Deo que le poste serait partagé, Baghel le détenant pour les premiers deux ans et demi. demi-années.

Cependant, Baghel a nié à plusieurs reprises avoir accepté un tel accord. Il a soutenu que les CM tournants sont une caractéristique des gouvernements de coalition alors que le Congrès a gagné avec une majorité des trois quarts dans l’État.

