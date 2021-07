Crise chinoise : le régime de Xi Jinping pourrait s’effondrer alors que Pékin purge les retours de flammes militaires | Monde | Nouvelles

Le dirigeant chinois Xi Jinping pourrait bientôt être renversé et le Parti communiste chinois pourrait “s’effondrer”, selon un analyste de haut niveau en Chine, Paul Monk. S’adressant à Sky News Australia, M. Monk a révélé que l’économie chinoise est “plus fragile qu’elle ne le laisse croire” malgré la façade que le régime projette sur lui-même. L’auteur principal et expert a également suggéré que l’armée chinoise est beaucoup plus faible que beaucoup ne le soupçonnent et qu’elle pourrait faire face à des difficultés majeures si elle poursuivait une invasion de Taïwan.

Xi Jinping a célébré la semaine dernière le centenaire du Parti communiste au pouvoir en Chine.

Dans un message adressé à ses rivaux, le président Jinping a averti que les puissances étrangères « se feraient casser la tête » si elles tentaient d’intimider ou d’influencer le pays.

Cependant, M. Monk a suggéré que des “mesures inconsidérées” de la Chine pourraient conduire à son propre effondrement.

Il a averti que le modèle de gouvernement communiste chinois avait « atteint sa date de péremption ».

Il a expliqué : « Si vous regardez au-delà de cette façade, la Chine est économiquement plus fragile qu’elle ne le laisse entendre. C’est quelque chose dont les experts discutent depuis une décennie.

« Le modèle économique de cette croissance très rapide est instable, insoutenable, et des réformes majeures sont nécessaires.

“Les experts disent que si des réformes ne sont pas entreprises dans un avenir proche, vous pourriez voir une stagnation de la croissance chinoise comme nous l’avons vu avec le Japon dans les années 1990.

“La Chine ne s’engagerait pas dans des niveaux extraordinaires de censure et de répression si elle se sentait en sécurité, si elle se sentait légitime, donc il y aura une crise légitime à l’horizon.

Cela survient alors que les relations entre l’Occident et la Chine se sont détériorées ces derniers mois à cause du commerce et de la pandémie.

La question de Taïwan est également une source majeure de tension entre la Chine et les États-Unis.

Cependant, Cai Xia, un dissident et universitaire chinois de premier plan, a récemment déclaré que le régime communiste est beaucoup plus faible qu’il n’y paraît.

Elle a déclaré : « Je recommande que les États-Unis soient pleinement préparés à une éventuelle désintégration soudaine du PCC.

« La personnalité trop méfiante et étroite d’esprit de Xi Jinping a conduit à des purges continues au sein du parti, qui ont suscité un mécontentement extrême parmi les fonctionnaires de niveau intermédiaire et supérieur. Tout le monde se sent en danger.”