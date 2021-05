Crise COVID: Qu’est-ce qui retient l’assouplissement des normes étouffant les ONG à fort impact?

L’Inde est témoin d’une augmentation quotidienne du nombre de cas de Covid-19. (Image AP)

La grande nouvelle en Inde a été l’augmentation du nombre de cas viraux qui restent préoccupants maintenant à environ 4 lakh de nouveaux cas par jour, mais parallèlement maintenant sont des rapports sur l’afflux mondial d’aide, de fournitures de médicaments et d’équipement – apparemment, une quarantaine de pays ont déjà contacté. en Inde.

Les images du C-17 Globemaster transportant de l’aide et des fournitures précieuses ont voyagé plus rapidement dans le cyberespace et commencent à envahir les médias sociaux. Mais alors que l’Inde a opéré une sorte de changement de politique en acceptant l’aide étrangère, ce qui déroute certains experts en impact social, c’est ce qui empêche encore l’assouplissement des normes pour les organisations non gouvernementales (ONG) bien établies qui souhaitent intensifier et combler les lacunes. dans la lutte de l’Inde contre le covid-19.

La société civile intervient déjà à tous les niveaux – des individus consciencieux qui font don de leurs richesses personnelles, des gurudwaras venant à la rescousse de patients ayant un besoin urgent d’oxygène, en passant par les ONG qui se procurent et fournissent des concentrateurs d’oxygène, installent des salles d’isolement et des centres de soins covid.

Cependant, ceux qui opèrent à grande échelle, mais voyant l’aide à la RSE (responsabilité sociale des entreprises) des entreprises indiennes dériver davantage vers les soins aux PM, ressentent désormais le besoin de s’appuyer également sur l’aide étrangère.

Celles-ci attirent à juste titre des dispositions de la loi sur les contributions étrangères (réglementation) (FCRA). Mais ce sont les amendements à ces règlements adoptés en septembre de l’année dernière, alors même que l’Inde était encore sous le choc du COVID, commencent à faire mal car la lutte contre la deuxième vague exige un impact beaucoup plus élevé et plus étendu et donc la nécessité un meilleur soutien des ressources.

Les restrictions apportées en septembre dernier obligent toutes les ONG à ouvrir un compte FCRA à Delhi dans la succursale Parliament Street de la State Bank of India, les fonds reçus de l’étranger ne peuvent pas être sous-accordés à d’autres organisations plus petites qui travaillent dans des endroits éloignés et que le les dépenses administratives ne devraient pas dépasser 20 pour cent.

Restrictions intempestives

Mais ensuite, à la lumière de la deuxième vague de Covid, ces restrictions sont inopportunes et nuisent aux efforts de rapprochement de certaines ONG de premier plan. Prenons par exemple le RCRC, qui signifie Rapid Rural Community Response to Covid, fondé l’année dernière le 18 mars alors que l’Inde faisait face à la première vague, est une coalition de plus de 60 ONG atteignant des personnes dans 110 districts de 15 États de l’Inde. Il se concentre largement sur les moyens de subsistance ruraux.

Ved Arya, le responsable du CRRC, qui a abandonné une carrière pépère dans le monde de l’entreprise pour poursuivre ses intérêts sur les questions d’impact social, estime qu’il serait idéal que ces nouvelles restrictions imposées en septembre dernier puissent être soit annulées, reportées ou mises en attente. . Il a de bonnes raisons: «La situation actuelle nécessite un partenariat avec des organisations plus petites et plus locales, qui sont étroitement impliquées dans un endroit éloigné et, par conséquent, leur sous-octroi de fonds deviendra nécessaire. De même, avec l’augmentation du nombre de cas de Covid, le personnel qui se rend dans ces régions aura besoin d’une protection supplémentaire et les dépenses administratives ne manqueront pas d’augmenter. » Il dit, tout en dirigeant des entités philanthropiques nationales comme

Arghyam. Initiatives philanthropiques Azim Premji, Tatas a aidé, les fonds RSE de la plupart des entreprises nationales vont à PM-Cares, il est également nécessaire de dépendre des contributions étrangères et partout où des innovations locales sont testées, des institutions philanthropiques mondiales comme Bill & amp; Melinda, la Fondation Ford et d’autres pourraient être contactées. Ceci en dehors de la mise en place de chambres d’isolement rurales, de centres de soins Covid, tous équipés des bons équipements.

Des défis complexes

Les relations avec les ONG ont toujours été une question complexe et tous les partis politiques ont eu des relations difficiles avec les ONG. Cependant, des efforts pourraient être faits pour lever les obstacles politiques à ceux qui sont réputés et qui ont une longue histoire d’impact social.

Prenons l’exemple de l’ONG Sewa Mandir, 53 ans, qui opère dans le sud du Rajasthan, dans 1 500 villages autour d’Udaipur et qui est devenue célèbre pour son partenariat avec des lauréats du prix Nobel. Professeur Abhijit Banerjee, Ester Duflo et Michael Kremer. Qui ont reçu le 2019

Prix ​​Nobel de science économique pour leur approche expérimentale de la réduction de la pauvreté dans le monde à l’aide de la méthodologie «Randomized Control Trial». Ils ont mené leurs premiers essais en partenariat avec Sewa Mandir en 1996. Sewa Mandir, en accord avec les nouvelles normes, a ouvert un compte FCRA dans la succursale Parliament Street de la State Bank of India avant la date limite de mars mais doit encore obtenir l’approbation pour exploiter le compte et recevoir des fonds.

Selon son directeur général Ronak Shah, des fonds sont retenus par des membres donateurs des “ Amis de Sewa Mandir ” au Royaume-Uni, aux États-Unis et en Australie et s’élevant à environ Rs 1,5 crore. Il dit: «Nous nous concentrons actuellement sur la sensibilisation, mais si ces fonds arrivent, nous serons en mesure de les canaliser pour fournir un soutien aux ruraux avec l’isolement à domicile, des médicaments, les équiper tous d’oxymètres de pouls, de thermomètres, de soutien alimentaire nutritionnel et soutien financier là où les soutiens de famille sont infectés. »

Back The Local

Janat Shah, président de Sewa Mandir, qui se trouve être également le directeur de l’IIM (Indian Institute of Management), Udaipur, déclare: «À l’heure actuelle, la tâche est énorme et compte tenu de l’infrastructure de santé rurale branlante et des dangers du virus qui se propage maintenant à au-delà des grandes villes dans l’actualité, les personnes qui ont une idée des exigences locales et des solutions personnalisées dont ces régions ont besoin pourraient être renforcées avec un soutien réglementaire approprié qui aide à éliminer les obstacles politiques et à devenir plutôt des catalyseurs pour un impact plus important.

Vérifier les points chauds en se multipliant: Expert

Les experts sont déjà inquiets. Professeur Ramanan Laxminarayan, directeur du Center for Disease Dynamics, Economics & amp; Policy (CDDEP), Washington, DC et New Delhi et un chercheur principal à l’Université de Princeton, qui en mars de l’année dernière avait déclaré que l’Inde pourrait bien être le prochain hotspot des coronavirus. Il a déclaré à Financial Express Online que «ce qui est important maintenant, c’est que les États qui ne sont pas durement touchés saisissent l’opportunité d’intensifier leurs opérations à cause de ce qui se passe à Delhi. Mumbai et quelques autres points chauds ne devraient pas se répéter ailleurs dans le pays ou sur la planète. »

Il avertit que «nous devrions être prêts pour des niveaux élevés de cas dans des endroits qui ne sont pas préparés et qui ne respectent pas les rassemblements de masse». Le professeur Laxminarayan, qui a toujours maintenu le besoin de tests à grande échelle, déclare: «la plus grande erreur aujourd’hui sera de ne pas tester et en fait de nombreux endroits restreignent activement les tests et ceux qui restreignent les tests paieront lourdement car ils n’auront aucune visibilité sur où le virus est. »

Dans le contexte d’une augmentation du nombre de cas de Covid avec de nouveaux cas oscillant autour de quatre lakh en 24 heures et avec des experts en modélisation mathématique projetant une image sombre, il est nécessaire d’empêcher les personnes modérément malades de tomber dans une maladie grave et de protéger le reste.

