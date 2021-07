Crise d’Angela Merkel : l’économie allemande fait face à un coup de géant – objectif encore raté | Politique | Nouvelles

L’indice allemand du sentiment économique ZEW a chuté à 63,3 contre 79,8, son plus bas depuis janvier et inférieur à toutes les estimations d’une récente enquête Bloomberg. L’indice examine les perspectives économiques à six mois en interrogeant environ 350 investisseurs institutionnels et analystes allemands. Une lecture plus faible que prévu pour la plus grande économie de l’UE devrait être considérée comme un signe négatif pour la zone euro.

La lecture n’a pas atteint son objectif de prévision à trois reprises au cours des cinq derniers mois alors que l’Allemagne tente de relancer son économie frappée par la pandémie.

Mais le président de ZEW, le professeur Achim Wambach, a signalé que Berlin n’était pas tout à fait pessimiste.

« L’Allemagne a clairement surmonté le déclin lié au coronavirus », a-t-il déclaré.

Bien que l’indice des anticipations « ait à nouveau baissé de manière significative, il reste à un niveau très élevé », a-t-il ajouté.

Les données économiques récentes laissent présager une reprise difficile pour l’Allemagne, les fabricants étant touchés de manière inattendue par une baisse de la demande en mai.

Cela a été imputé à un marché d’exportation faible pour l’industrie automobile prisée du pays.

Les entreprises allemandes sont aux prises avec des problèmes de chaîne d’approvisionnement sans précédent en raison d’une augmentation de l’activité mondiale.

Après la fin des blocages de Covid à travers le monde, les prix ont augmenté alors que les entreprises se bousculent pour l’approvisionnement en matières premières et composants.

La production industrielle allemande a chuté en mai, selon de nouvelles données publiées aujourd’hui.

Il montre qu’un goulot d’étranglement de l’offre de semi-conducteurs ralentit la reprise de la plus grande économie d’Europe.

L’Office fédéral des statistiques a déclaré que la production industrielle avait chuté de 0,3% sur le mois après une baisse révisée à la hausse de 0,3% en avril.

Un sondage . prévoyait une hausse de 0,5%.

Il a déclaré que les prévisions pour l’économie restaient positives en raison de la forte demande et des attentes optimistes en matière d’exportation.

Thomas Gitzel, économiste à la banque VP, a déclaré que la crise de l’offre ralentissant la production pourrait tempérer les prévisions de croissance de certains économistes.

“Les économistes qui ont commencé l’année avec des prévisions de croissance trop optimistes devront appliquer le stylo rouge”, a-t-il déclaré.