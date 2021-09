Crise de blessures et forme inquiétante de Tottenham Hotspur

Après un bon début de saison 2021/22 en Premier League, les choses ont empiré alors que la crise des blessures de Tottenham Hotspur laisse Nuno Espirito Santo face à des dilemmes de sélection alors qu’il cherche à remettre les Spurs sur la piste de la victoire. Un match nul avec Rennes en Europa Conference League jeudi a laissé le nouveau manager avec beaucoup de maux de tête, et des problèmes familiers commencent à se poser pour le club du nord de Londres.

La crise des blessures de Tottenham Hotspur

Avec des blessures à Son Heung-min et Eric Dier laissant les Spurs avec des problèmes dans des domaines clés, la dernière chose dont Espirito Santo avait besoin était que plus de joueurs ramassent des coups. En France contre Rennes en Ligue Europa Conférence, c’est pourtant exactement ce qui s’est passé. Lucas Moura et Steven Bergwijn ont tous deux quitté le terrain en boitant et le manager a maudit la chance de ses côtés, déclarant à BBC Sport :

«Ça a été terrible, je dois être honnête. Ne nous cachons pas derrière quoi que ce soit. Après le match de Watford, tout ce qui s’est passé n’a pas été très bon pour nous. Mais c’est le foot. Et nous savons que c’est un moment que nous devons surmonter.

Manque de puissance de feu

Alors que la saga des transferts de Harry Kane s’est poursuivie tout au long de l’été, la seule chose que Tottenham devait faire était de renforcer les options de frappe. Comme cela a été le cas si souvent ces dernières années, ils ne l’ont pas fait. Kane est resté au club, mais avec Son blessé, il a l’air isolé à l’avant et le manque d’ingéniosité au milieu de terrain signifie qu’il ne marque ni n’obtient d’occasions. Et c’est quelque chose qu’Espirito Santo doit traiter rapidement.

Gagner leurs trois premiers matchs de Premier League 1-o a été un début positif pour les Spurs et, alors que les draps propres étaient les bienvenus, le but solitaire de chaque match a toujours sonné l’alarme.

Anonyme Kane

Kane a réussi un tir cadré contre Rennes et a été anonyme lors de la défaite en championnat contre Crystal Palace. Il serait facile de dire que son cœur n’y est plus chez les Spurs après avoir raté le transfert souhaité à Manchester City, mais le dire serait montrer un énorme manque de respect au capitaine anglais.

Contre Palace, même avant l’expulsion de Ben Davies, Kane n’était pas dans le match et, sans Kane, les Spurs jouaient effectivement avec neuf hommes. Oliver Skipp, Harry Winks et Pierre Emile-Hojbjerg sont des milieux défensifs qui peuvent absorber la pression et protéger les quatre défenseurs, mais ce ne sont pas des joueurs créatifs en général et cela laisse les Spurs émoussés en attaque.

Bryan Gil a l’air prometteur, mais est toujours un talent très brut et Dane Scarlett met les yards durs mais ne semble pas avoir la qualité nécessaire au niveau de la Premier League pour l’instant ; bien qu’il ne devrait y avoir aucune excuse de la part des joueurs lorsqu’il s’agit de jouer dans ce qui est loin d’être une compétition européenne d’élite.

Comment résoudre un problème comme Tanguy Ndombele ?

Avant le milieu de la semaine, la signature du record des Spurs, Tanguy Ndombele, n’avait pas commencé de match dans aucune compétition depuis avril de cette année. Sous Mauricio Pochettino et Jose Mourinho, il y avait des inquiétudes quant à son attitude, et dans la fenêtre de transfert d’été, il semblait qu’il n’était plus non plus recherché par le nouveau patron Espírito Santo.

Son talent n’a jamais été remis en question. Il est fort avec le ballon et peut renverser les joueurs adverses, mais son manque de régularité fait de lui un problème pour les managers et une source de frustration pour les fans.

Contre Rennes, les signes de ce qu’il peut faire étaient évidents en flash et pas plus qu’à la 11e minute lorsqu’il a superbement talonné le ballon au début d’un mouvement qui a vu les Spurs prendre l’avantage. Il a ensuite montré l’autre côté de son jeu lorsque Rennes a égalisé et il a semblé sortir d’un défi qui était là pour être relevé.

Il a l’avantage créatif qui manque aux Spurs, mais il reste à voir s’il peut livrer régulièrement. Cependant, il aurait au moins dû gagner de la bonne volonté auprès du manager pour son affichage en général.

Mêmes problèmes, même Tottenham

Ce qui est remarquable à propos de Tottenham, c’est que, peu importe les affaires qu’ils font dans la fenêtre de transfert, ils semblent toujours ignorer deux problèmes flagrants. Ils ont besoin d’un attaquant remplaçant de qualité ou capable de jouer avec et sans Kane, et d’un milieu de terrain créatif. Le directeur du football Fabio Paratici a renforcé la défense en faisant venir Cristian Romero de l’Atalanta. Mais, lorsque Daniel Levy a parlé de la nécessité de ramener l’ADN du club en matière de football offensif et élégant, beaucoup s’attendaient à ce que la fenêtre de transfert s’y attende.

C’est peut-être au début de la nouvelle saison, mais les Spurs ont Arsenal, Manchester United et Chelsea à venir entre d’autres liens européens et déjà les mêmes problèmes sont présents.

Lorsque Son reviendra, lui et Kane créeront et marqueront sans aucun doute des buts, mais la dépendance à ces deux seuls laisse les Spurs dans l’espoir d’éviter les blessures. Kane a des problèmes récurrents avec sa cheville et la blessure de Bergwijn semble également être la même cheville avec laquelle il a souffert auparavant.

La crise des blessures de Tottenham Hotspur laisse peu d’options à Nuno

Tottenham affrontera Chelsea dimanche, et ils auront besoin de se remettre rapidement des blessures de Son et Lucas ainsi que de Dier s’ils veulent reprendre le chemin de la victoire. Romelu Lukaku est en pleine forme avec sa force qui fait des cauchemars aux défenseurs.

Romero, Davinson Sanchez et Giovani Lo Celso devraient être à nouveau disponibles pour le match suite à leur isolement forcé après avoir enfreint les protocoles de voyage de Covid-19. Sanchez avait bien commencé la saison et pourrait être opposé à Lukaku tandis que Romero et Lo Celso devraient être sur le banc.

Espirito Santo pourrait amener Gil dans le 11 de départ, mais cela semble peu probable et sa décision majeure sera de faire confiance à Ndombele.

Ce qui est clair, même à ce stade de la saison, c’est que les Spurs se sont encore une fois laissés avec des fragilités dans les mêmes domaines dont Pochettino a parlé il y a près de trois ans.

La chance peut être maudite en ce qui concerne les blessures, mais une prise de décision toujours médiocre dans les fenêtres de transfert semble être une caractéristique de Tottenham et on a déjà le sentiment qu’ils se sont donné une énorme tâche ardue pour la saison à venir.

