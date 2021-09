Crise de Boris Johnson alors que les Britanniques exhortent le Premier ministre à s’opposer à l’offre de 10 ans de Downing Street | Politique | Nouvelles

in

Une enquête auprès des lecteurs d’Express.co.uk a révélé que 56% ne veulent pas que M. Johnson essaie de battre le record de la Dame de fer, contre 42% qui le font. Mme Thatcher a été Premier ministre pendant onze ans, de 1979 à 1990.

S’adressant au Times, un ministre du cabinet a déclaré que M. Johnson espérait durer encore plus longtemps en fonction.

Ils ont dit : « Il est très compétitif. Il veut continuer plus longtemps que Thatcher.

Cependant, un sondage auprès de 11 085 Express.co.uk a révélé que 6 212 ne veulent pas que M. Johnson « purge encore dix ans et bat le record de Thatcher », contre 4 652.

Le solde, de deux pour cent, est composé de ceux qui étaient indécis.

M. Johnson a été attaqué par certains conservateurs pour des augmentations d’impôts et des prélèvements verts prévus/

Plus tôt cette semaine, il a annoncé une nouvelle taxe d’assurance nationale de 1,25%, qui financera le NHS et les soins sociaux.

Les lecteurs d’Express.co.uk ont ​​visé M. Johnson, plusieurs l’accusant d’avoir laissé tomber les électeurs conservateurs.

L’un d’eux a écrit : « 10 ans ?! Ce bouffon inutile et égoïste ne devrait pas avoir droit à 10 minutes de plus, et encore moins à 10 ans. »

M. Johnson est devenu Premier ministre en juillet 2019, après que Theresa May n’a pas réussi à plusieurs reprises à faire passer son accord sur le Brexit au Parlement.

Il a remporté une victoire spectaculaire aux élections générales de décembre 2019, ce qui a finalement conduit au Brexit le mois suivant.

Cependant, certains lecteurs d’Express.co.uk ont ​​contesté ses références conservatrices.

L’un d’eux a écrit : « Thatcher était un vrai conservateur, Johnson ne l’est pas et n’a jamais été. »

Un deuxième a écrit : « La différence, c’est que Thatcher était un conservateur. Nous n’avons pas eu de chef conservateur depuis.

“Depuis lors, nous avons eu Major le Gris, May la Mouillée et Boris le Bouffon, mais aucun signe d’un conservateur dans le Parti.”

À partir de l’année prochaine, un nouveau prélèvement de 1,25% sur l’assurance nationale sera ajouté, pour financer un plafond de 86 000 £ sur le montant que les individus doivent payer pour les soins sociaux.

Le plan a été critiqué par certains conservateurs, qui soutiennent qu’il est régressif et nuira à la croissance économique.

Cependant, il a été adopté à la Chambre des communes plus tôt cette semaine, par 319 voix contre 248.