Crise de Boris Johnson: la tête du sondage s’effondre alors que les députés conservateurs sont prêts à se rebeller contre le Premier ministre | Politique | Nouvelles

Le Premier ministre espère lancer une série d’initiatives dans les semaines à venir alors qu’il cherche à présenter ses plans pour la Grande-Bretagne au-delà de la pandémie. M. Johnson dévoile son plan de lutte contre le crime et donnera des détails dans un discours plus tard dans la journée.

Avant l’annonce, il a déclaré: “Quand je me suis tenu pour la première fois sur les marches de Downing Street en tant que Premier ministre, j’ai promis de soutenir la police et de rendre les gens plus sûrs, car nous ne pouvons pas niveler le pays lorsque la criminalité frappe les plus pauvres et attire les plus vulnérables à la violence.

“C’est pourquoi mon gouvernement est resté sans relâche dans ses efforts pour protéger le public britannique et ce plan constitue un nouvel engagement, alors que nous sortons des impacts de la pandémie, pour avoir moins de crimes, moins de victimes et une société plus sûre.”

Il espère reprendre le contrôle de l’agenda de l’actualité après 16 mois d’étouffement face à la pandémie.

Les tentatives du Premier ministre de recentrer les efforts de son gouvernement surviennent dans un contexte de sondages d’opinion de plus en plus serrés et de colère croissante contre ses propres bancs d’arrière-ban.

Les premières tentatives de M. Johnson pour éviter l’isolement après avoir été un contact étroit du secrétaire à la Santé, qui a été testé positif pour Covid le 17 juillet, ont exaspéré le public.

Le Premier ministre a été contraint de faire demi-tour, annulant sa participation et celle de Rishi Sunak à un programme pilote qui leur aurait permis de passer des tests quotidiens plutôt que de se mettre en quarantaine et de s’auto-isoler dans sa retraite de pays de Chequers.

Mais le mal semblait déjà avoir été fait avec l’effondrement de l’avance des conservateurs dans un certain nombre de sondages d’opinion.

Une enquête YouGov auprès de plus de 1 000 adultes britanniques menée les 20 et 21 juillet a révélé que les conservateurs détenaient une part de 38 pour cent des intentions de vote, contre 34 pour cent pour les travaillistes.

Le 16 juillet seulement, les conservateurs avaient une avance de 13 points avec 44 pour cent contre 31 pour cent pour l’opposition.

« Si la principale raison des grandes pistes était le déploiement du vaccin, dont plus de 80% des gens pensent qu’ils ont fait du bon travail, y compris une majorité d’électeurs travaillistes, alors il serait logique que leur soutien diminue lorsque les vaccins arrivent. a fait tomber le haut de l’agenda de l’actualité.

« De toute évidence, il y a eu de mauvaises nouvelles que nous pouvons signaler (le récent demi-tour rapide sur l’auto-isolement, les activités du bureau de Matt Hancock, etc.) le rebond touche à sa fin.”

Le fiasco de l’isolement a également mal joué parmi les députés conservateurs, qui sont devenus encore plus furieux lorsque M. Johnson a annoncé son intention de rendre la preuve de vaccination obligatoire pour que les Britanniques assistent à de grands événements tels que les boîtes de nuit et les matchs sportifs.

Le plan a pris les députés par surprise, étant annoncé de manière inattendue lors d’un briefing télévisé sur Covid lundi dernier.

Un certain nombre de députés d’arrière-ban se sont inquiétés des tentatives du gouvernement d’imposer de futures restrictions pandémiques au pays tout en déclarant un retour à la normalité.

Le Premier ministre est maintenant confronté à une rébellion d’arrière-ban sur la question, craignant de perdre un vote au Parlement s’il va de l’avant avec l’introduction des passeports vaccinaux.

Certains députés conservateurs ont même menacé de boycotter la conférence annuelle du parti conservateur à l’automne en signe de protestation.

Le Premier ministre espère que sa vague d’annonces politiques alors que le Parlement est en vacances d’été contribuera à rassurer ses collègues qu’il n’a pas changé ses priorités au-delà de la crise de Covid.