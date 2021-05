Crise de Covid-19: l’aide étrangère continue à venir; Savoir comment il est déboursé

INS KOLKATA ARRIVE AU PORT DE SHUWAIKH, KOWEÏT: Dans le cadre de l’opération * ‘Samudra Setu II’ *, l’INS Kolkata est arrivé à Port Shuwaikh, au Koweït le 04 mai 2021 et embarquera des réserves d’oxygène médical liquide et des magasins médicaux du Koweït. Auparavant, le navire avait embarqué 200 bouteilles d’oxygène et 43 concentrateurs d’oxygène en provenance de Doha, au Qatar. (Images: marine indienne)

Au milieu de la deuxième vague de COVID-19, plus de 40 lakh différents articles ont été reçus sous forme d’aide de pays étrangers. Ceux-ci ont été distribués à 38 établissements et hôpitaux, qui sont pour la plupart gérés par le gouvernement central dans 31 États et territoires de l’Union. C’est la première en 17 ans que le gouvernement décide d’accepter l’aide étrangère.

Selon le ministère des Affaires extérieures, l’aide d’urgence sous forme d’oxygène continue d’arriver de divers pays. Comme l’a rapporté le Financial Express Online, le premier envoi de 7 pétroliers contenant 20 tonnes d’oxygène médical liquide a déjà atteint le port de Mundra au Gujarat en provenance des Émirats arabes unis (EAU).

En outre, l’avion de transport IAF a transporté 450 bouteilles d’oxygène à Chennai depuis le Royaume-Uni. Du matériel médical, 545 concentrateurs d’oxygène et des médicaments sont arrivés des États-Unis.

Une cargaison du Koweït est arrivée en Inde avec 282 bouteilles d’oxygène, 60 concentrateurs d’oxygène, des ventilateurs et d’autres fournitures médicales.

Quels articles arrivent?

Il existe 24 catégories différentes d’articles provenant de pays étrangers, à savoir: les concentrateurs d’O2, les machines BiPAP, les cylindres d’O2, les usines d’oxygène PSA, les oxymètres de pouls, les combinaisons EPI, les masques N-95 et les blouses. Et des médicaments comprenant: Flaviparivir et Remdesivir.

Comme indiqué précédemment dans Financial Express Online, le ministère des Affaires extérieures est l’agence nodale qui examine les offres faites par les pays étrangers et assure la coordination avec toutes les missions et postes à l’étranger. Et la MEA a son propre ensemble de SOP qui sont applicables à tous les niveaux.

Société indienne de la Croix-Rouge

Toute l’aide qui arrive en Inde sous forme de dons de pays étrangers est reçue par la Société indienne de la Croix-Rouge (IRCS).

Une cellule a été créée le 26 avril 2021, sous Addl. secrétaire [Health], MoHFW et va coordonner la réception et l’attribution du matériel de secours COVID étranger sous forme de subventions, d’aide et de dons. Il y a des fonctionnaires des ministères concernés, y compris le MEA. Ils se rencontrent quotidiennement virtuellement et règlent tous les problèmes en suspens.

Il existe également un comité de haut niveau sous la direction du PDG, NITI Aayog, qui comprend le secrétaire aux dépenses, le MEA et des fonctionnaires de Niti Aayog et du MoHFW et supervise l’ensemble de l’opération.

Pour des dédouanements et des dédouanements réglementaires plus rapides dans les aéroports, l’IRCS délivre immédiatement les certificats nécessaires à HLL Lifecare Limited (HLL), qui est l’agent des douanes pour l’IRCS et est en outre le responsable de la distribution pour MoHFW.

L’IRCS contribue également à assurer la liaison avec MoHFW et HLL. Ceci est fait pour s’assurer qu’il n’y a pas de retards et qu’il y a des délais d’exécution rapides.

Répartition de l’aide reçue

Selon un communiqué détaillé du ministère de la Santé, les allocations se font en gardant à l’esprit une répartition équitable et la charge des établissements de soins de santé tertiaires. En outre, les hôpitaux du gouvernement central, y compris les installations de l’Organisation de recherche et de développement pour la défense (DRDO) dans et autour de Delhi et dans la région de la RCN sont également complétés par l’aide.

Sur les huit hôpitaux de Delhi, six qui ont reçu l’aide envoyée de pays étrangers sont gérés par le gouvernement central. Et ce sont: tous l’Institut indien des sciences médicales, DRDO, l’Institut national de la tuberculose et des maladies respiratoires, le Lady Hardinge Medical College, l’hôpital Safdarjung et l’hôpital Ram Manohar Lohia.

En outre, deux autres hôpitaux à Delhi et un hôpital géré par la police des frontières indo-tibétaine (ITBP) à Noida ont également reçu une telle aide.

Les États et les UT sont également en train de recevoir les articles qui sont arrivés d’outre-mer. Ceux-ci incluent: Jammu-et-Cachemire, Jharkhand, Karnataka, Kerala, Ladakh, Lakshadweep, Andhra Pradesh, Assam, Bihar, Chandigarh, Chhattisgarh, D&N Haveli, Delhi, Madhya Pradesh, Maharashtra, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Odjarat, Goa, Haryana, Himachal Pradesh, Pondichéry, Punjab, Rajasthan, Tamil Nadu, Telangana, Uttar Pradesh, Uttarakhand et Bengale occidental.

