Crise de Covid 2.0: les MPME majoritaires ne s’attendent pas à une amélioration des activités commerciales en 6 mois: enquête

Au milieu de l’incertitude commerciale due à la deuxième vague de la pandémie, la majorité des MPME touchées par Covid ne s’attendent à aucune amélioration de leurs activités commerciales au cours des six prochains mois. Selon une enquête menée par l’agence de notation de crédit Care Ratings, auprès de 305 répondants, dont des petites et moyennes entreprises entre le 27 avril et le 11 mai, pour évaluer l’impact des verrouillages en cours sur les perspectives économiques, 54% s’attendaient à ce que la conjoncture se détériore au cours des six prochains mois. . 34 pour cent des répondants ne s’attendaient à aucun changement dans les conditions commerciales, tandis que 12 pour cent seulement prévoyaient une amélioration des activités commerciales.

Le rétablissement des MPME dans plusieurs secteurs, notamment la vente au détail, l’aviation, l’hôtellerie et autres, qui étaient parmi les plus durement touchés en raison de Covid l’année dernière, approchait des niveaux d’avant la pandémie avant que la deuxième vague ne frappe vers l’après-février, et les cas ont rapidement commencé à grimper. Par exemple, selon le corps des détaillants Association des détaillants de l’Inde, la reprise mensuelle du secteur de la vente au détail était proche du niveau d’avant Covid pour le mois de février, les ventes atteignant 93% au cours du mois par rapport à février 2020. L’association s’attendait à un rétablissement complet en mars. «L’Association des détaillants de l’Inde estime que les deux mesures les plus importantes et les plus immédiates qui peuvent empêcher cette industrie de s’effondrer sont de donner la priorité à la vaccination des travailleurs du dernier kilomètre et de fournir d’urgence des mesures de soutien financier», a déclaré Kumar Rajagopalan, PDG de l’Association des détaillants de l’Inde. a déclaré jeudi dans un communiqué.

Selon l’enquête, 72 pour cent des répondants des MPME ont déclaré que les restrictions entraîneraient des pénuries de main-d’œuvre tandis que 16 pour cent des répondants ne prévoient pas de pénuries de main-d’œuvre et 11 pour cent n’étaient pas sûrs. Au milieu de ces défis, il était évident que la majorité (84%) des répondants pensaient que la résurgence de Covid avait aggravé l’incertitude commerciale. Cependant, les répondants étaient presque également divisés en termes d’emprunts au cours des six prochains mois. Alors que 41 pour cent des répondants ont déclaré qu’ils n’emprunteraient probablement pas de prêts, 40 pour cent ont répondu par l’affirmative.

Même si les MPME restent parmi les secteurs les plus durement touchés en raison des restrictions de verrouillage, il n’y a pas de registre officiel des unités fermées pendant le verrouillage par le gouvernement. «Les MPME étant présentes dans le secteur formel et informel, les données concernant la fermeture temporaire ou permanente des unités ne sont pas conservées par le gouvernement indien au sein du Ministère des micro, petites et moyennes entreprises (MPME)», a déclaré le ministre des MPME Nitin Gadkari dans une réponse écrite à une question du Rajya Sabha au début de février de cette année. De même, en septembre 2020 également, MSME MoS Pratap Chandra Sarangi, dans une réponse écrite à une question du Rajya Sabha, avait déclaré qu ‘«aucun enregistrement de ce type n’est disponible» pour le nombre d’unités de MPME fermées au cours de la période de mars à août 2020. la pandémie. En fait, il n’y a pas de données avec le gouvernement sur le nombre de MPME fermées de FY15 à FY20, avait ajouté Sarangi.

