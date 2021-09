Crise de Covid : comment la pandémie a déterminé la trajectoire d’impact et de reprise pour les MPME dans le secteur de la logistique

Généralement, la saison des moussons est un creux pour la logistique, à l’exception de ceux qui opèrent dans quelques segments. L’impact de la deuxième vague devrait également durer tout au long de cette période. Image pour la représentation.

Logistique pour les MPME : Les 24 derniers mois ont été marqués par des vagues d’adversités pour les acteurs traditionnels de la logistique, en particulier les micro et petites entreprises. Alors que nous traversons la deuxième vague de la pandémie, comment les micro et petites entreprises de logistique ont-elles été affectées, et qu’est-ce qui est attendu pour elles dans les mois à venir ? Cela peut être évalué en zonant sur les transports à moyenne et longue distance. Début 2019, 75 % des camions de moyenne à longue distance en Inde appartenaient à de petits acteurs possédant cinq camions ou moins. Certains d’entre eux appartiennent à de petits groupes, d’autres à des chauffeurs et d’autres à des propriétaires de petites entreprises. Les difficultés du secteur ont été déclenchées par le ralentissement du secteur automobile, qui utilise un nombre important de ces camions. Au second semestre 2019, alors que les ventes d’automobiles chutaient, les entreprises ont réduit leur production ou même interrompu temporairement les opérations de l’usine.

Il s’agissait d’un facteur de stress majeur pour le secteur, et son impact peut être vu dans le nombre inférieur d’achats de camions neufs cette année-là – 40 000 camions de moins ont été vendus cette année-là par rapport à la précédente. Les propriétaires de flotte étaient sous la pression financière provoquée par le ralentissement, et alors que les choses commençaient à s’améliorer, la pandémie a frappé sans avertissement. Les chiffres d’achat de camions pour 2020 étaient inférieurs d’un nombre similaire et les attentes en 2021, encore plus faibles.

Impact de la première vague et chemin initial vers la reprise

Au lendemain de la première série de blocages au début de 2020, les mouvements transfrontaliers entre les États sont restés délicats et les entreprises pouvant être exploitées variaient. Cela a entraîné une baisse significative de la disponibilité quotidienne des charges longue distance à partir d’une ville donnée. Le gouvernement a annoncé des moratoires sur les prêts pour soutenir les camionneurs, et ils pouvaient se permettre d’être en affaires pendant que cet allégement commençait. On s’attendait à l’époque à ce qu’une fois la première vague maîtrisée et les moratoires sur les prêts en place, les propriétaires de flottes puissent rester dans le jeu et reprendre leurs activités normales à la fin de la pandémie.

Au milieu des tentatives pour faire face, un nombre important de camions long-courriers se sont tournés vers des trajets plus courts à l’intérieur d’un État et à travers les villes voisines, tandis que les très petits propriétaires de flottes se sont tournés vers le secteur agricole. Le secteur agricole est centré autour d’un ensemble de grappes géographiques différent de celui de l’industrie, mais pourrait offrir un paiement rapide et même des taux majorés. Ces changements et stratégies d’adaptation ne pouvaient toujours pas absorber le stress dans le système, pas de loin.

Un nombre important de propriétaires de flottes ont réduit leurs stocks de camions, et un autre gros morceau a dû se retirer complètement de l’entreprise. Beaucoup ont vendu leurs camions à la première occasion qu’ils ont eue, et beaucoup d’autres ont cédé leurs véhicules aux financiers. Au moment de l’arrivée de la deuxième vague, il y avait 30 % de petites et moyennes entreprises de logistique traditionnelle dans le secteur par rapport à l’année précédente.

Les choses auraient pu s’améliorer si l’économie avait continué sur la trajectoire de reprise que nous avons vue au cours des premiers mois de 2021. Mais le moment et la gravité de la deuxième vague indiquent le résultat inévitable – beaucoup plus de petites et micro-entreprises de logistique devront s’adapter , redimensionner ou quitter.

Différence d’impact entre la première vague et la deuxième vague

Au cours de la première vague, il n’y avait aucune politique claire dans aucune organisation sur la façon de gérer la pandémie et les blocages. Et alors que la frayeur de la première vague s’amplifiait, tout le monde a trouvé un rythme pour surmonter la situation. Il y avait le sentiment que les défis sont temporaires et à court terme, qu’il y aura un soutien financier pour gérer les prêts et les IME, et que les affaires s’amélioreront à mesure que davantage de charges deviendront disponibles sur le marché. Au cours de la deuxième vague, cependant, les entreprises avaient des politiques plus claires. Il y avait des seuils et des règles sur le moment de réduire la capacité ou d’arrêter la production. Et avec l’expérience antérieure du temps qu’il a fallu à la première vague pour se calmer, les perspectives pour beaucoup ont été de réduire considérablement les pertes et de réduire les risques de pandémie.

Les joueurs connaissent désormais les risques et l’imprévisibilité associés aux déplacements longue distance. Il pourrait y avoir des retards dans l’obtention des voyages de retour, il pourrait y avoir des blocages. Les conducteurs sont également moins disposés à effectuer de longs trajets pour les mêmes raisons. Et il y a une vraie peur d’être infecté et d’avoir un impact sur la santé.

Attentes

Généralement, la saison des moussons est un creux pour la logistique, à l’exception de ceux qui opèrent dans quelques segments. L’impact de la deuxième vague devrait également durer tout au long de cette période. La reprise pourrait commencer avec les produits de grande consommation, car leur demande peut rebondir plus rapidement que la plupart des autres segments. D’un autre côté, le secteur automobile sera toujours en difficulté et ne devrait pas faire partie du premier cycle de reprise.

Anjani Mandal est le PDG de Fortigo Logistics. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur.

