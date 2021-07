Crise de Covid en Écosse : un « faux pas » permettant aux fans de voyager pour l’Euro 2020, selon un journaliste | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Lesley Riddoch, présentatrice et journaliste, a déclaré que c’était un « faux pas » d’autoriser les fans écossais à se rendre à Londres pour regarder le match de football le 18 juin, car l’Écosse connaît maintenant un pic de cas. À Tayside, en Écosse, les jeunes sont invités à se faire vacciner au milieu d’une augmentation des cas dans l’espoir de ralentir la propagation de Covid dans la région.

Tayside a le taux de cas le plus élevé d’Écosse et est l’un des endroits les plus touchés d’Europe.

Le nombre de patients Covid dans la région est le plus élevé depuis février.

Mme Riddoch a déclaré qu'”il est déroutant” que les gens aient été autorisés à voyager pendant le programme BBC2 Newsnight.

Wembley a accueilli environ 60 000 fans au cours des deux derniers matchs.

Cependant, cela représente 15% des 2 600 supporters écossais présents dans le stade.

Actuellement, aucune donnée n’est disponible sur le nombre de fans anglais testés positifs à la suite d’un événement Euro 2020.

La ministre fantôme des Sports, Alison McGovern, a déclaré que les données devraient être produites bientôt.

« S’ils ont les données, ils devraient les publier, et s’ils ne les ont pas, ils devraient dire pourquoi », a-t-elle déclaré.

Les données sur le nombre de fans anglais testés positifs devraient être publiées à la mi-juillet.