Crise de Covid: la Cour suprême demande au Centre de soumettre un plan d’action pour fournir 700 MT d’oxygène à Delhi

Il a souligné que la méthodologie, la planification et la distribution appropriée ainsi que la disponibilité et l’approvisionnement réels en oxygène sont les principales préoccupations.

La Cour suprême (SC) a demandé mercredi au Centre de l’informer d’ici jeudi matin de la manière dont il allait se conformer à son ordonnance du 30 avril qui demandait au syndicat du gouvernement d’assurer 700 tonnes d’oxygène médical pour Delhi. La cour suprême a suspendu mardi l’avis d’outrage émis par la Haute Cour de Delhi contre les fonctionnaires du gouvernement central pour ne pas avoir respecté sa directive visant à garantir que 700 tonnes d’oxygène soient fournies aux hôpitaux de Delhi qui souffrent d’une grave pénurie.

«Nous ordonnons qu’au plus tard à 10 h 30 demain (jeudi), le Centre placera un plan complet sous la forme d’un graphique, indiquant la manière dont la direction d’attribution de 700 tonnes métriques sera respectée. Les sources d’approvisionnement, la position des moyens de transport et d’autres exigences logistiques sont nécessaires », a déclaré un banc spécial composé des juges DY Chandrachud et M. Shah au solliciteur général Tushar Mehta.

«Une étude doit être là sur les achats, l’approvisionnement et l’attribution. Vous devez venir avec un plan complet à ce sujet », a déclaré le juge Shah.

Tout en conservant l’ordre du HC de Delhi, le CS a noté: «Mettre des officiers en prison ne va pas apporter de l’oxygène à la ville, assurons-nous que des vies soient sauvées… Nous ne voulons pas de procédures d’outrage. Nous voulons une action sur le terrain », ont déclaré les juges lors de l’audition d’un appel urgent déposé par le Centre contre l’ordonnance de HC mardi.

«Lorsque le pays est confronté à une crise humanitaire, la cour doit viser à résoudre les problèmes… Personne ne peut contester le fait que certaines personnes sont mortes d’une pénurie d’oxygène et qu’il s’agit d’une urgence nationale. Quel est le plan?” la cour suprême a demandé au SG, qui a affirmé que Delhi peut gérer avec 550 MT.

Les juges n’étaient pas d’accord, affirmant que ses ordonnances du 30 avril concernaient la fourniture de 700 tonnes et que les 550 tonnes que la ville obtenait actuellement ne résoudraient pas le problème. «En tant qu’institution, nous ne pouvons pas accepter cela. Nous vous avons nous-mêmes ordonné de fournir 700 MT. Nous ne pouvons pas revenir en arrière. Nous sommes responsables devant les citoyens », a déclaré le juge Chandrachud, demandant au gouvernement central de veiller à ce que l’oxygène venant d’ailleurs dans le pays atteigne Delhi sans heurts.

«L’oxygène doit atteindre l’hôpital et les gens ordinaires. Personne ne peut contester que les gens meurent d’oxygène. Vous nous dites ce que vous faites à cet égard. Vous avez dit à juste titre qu’il y avait un échec et qu’il fallait faire un peu d’exercice. Mais quand faut-il faire la même chose? », A demandé le banc au Centre.

La Cour suprême a également suggéré au gouvernement du Centre et de Delhi d’étudier comment le problème de la pénurie d’oxygène était traité à Mumbai et, si possible, d’avoir une réunion avec le chef de la Brihanmumbai Municipal Corporation sur la question. Il a demandé aux agents du Centre et de Delhi d’étudier et de suivre le modèle de Mumbai pour faire face à la situation. «Nous avions indiqué la création d’un stock tampon. Si cela peut être fait à Mumbai, qui est densément peuplée, cela peut certainement être fait à Delhi », a déclaré le juge Chandrachud tout en recommandant au secrétaire en chef du ministère de la Santé de l’Union de s’entretenir avec le commissaire municipal de Mumbai.

Il a en outre noté que même avec 92 000 cas de Covid actifs, Mumbai était en mesure de gérer avec 275 MT avec un mécanisme institutionnel optimal.

La Chambre a également déclaré qu’il devait y avoir une base scientifique pour déterminer les besoins en oxygène des États en temps réel. Il a souligné que la méthodologie, la planification et la distribution appropriée ainsi que la disponibilité et l’approvisionnement réels en oxygène sont les principales préoccupations.

Le tribunal supérieur a également noté que même si la Haute Cour de Delhi s’occupe du problème de la pénurie d’oxygène, elle ne peut pas être inconsciente de lui fournir de l’oxygène. Le SC continuera d’entendre l’affaire jeudi.

Il a également autorisé l’UoI à continuer d’importer de l’oxygène sans aucune offre. L’officier du gouvernement central a déclaré à la magistrature que la production d’oxygène n’était pas le problème, mais la pénurie de conteneurs l’est. «Nous avons beaucoup de stock d’oxygène, mais pour avoir un débit régulier, nous devons augmenter le système de transport. Des fournitures du Gujarat sont également allouées à Delhi », a-t-il soutenu.

