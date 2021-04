Crise de Covid: les femmes enceintes et les bébés «exposés à de graves dangers» mettent en garde | UK | Nouvelles

Enceinte Then Screwed a publié les chiffres d’une étude portant sur près de 17 000 nouvelles mamans et femmes enceintes (dont 3 623 étaient enceintes). Les résultats révèlent que 57% des femmes enceintes travaillant à l’extérieur de la maison ne se sentent pas en sécurité.

De plus, 52% ont déclaré que leur employeur ne suivait pas ou n’avait pas effectué d’évaluation des risques – ce qui, selon l’organisme de bienfaisance, est illégal.

L’étude de mars a également révélé que sur le tiers des femmes enceintes travaillant à l’extérieur de la maison, les trois quarts ont déclaré qu’elles ne pouvaient pas socialement distancer leur travail.

Seulement 4 pour cent des femmes enceintes ont été suspendues avec plein salaire pour des raisons de sécurité.

Joeli Brearley, fondatrice et PDG de Pregnant Then Screwed, a déclaré à Express.co.uk: «Tout au long de la pandémie, nous avons vu que les besoins des femmes enceintes et des parents ont été largement ignorés; du régime de soutien du revenu des travailleurs indépendants qui accorde aux nouvelles mères un paiement inférieur par rapport à leurs homologues sans enfants, à une absence totale de politique de protection des emplois et de la santé mentale des mères lorsque les écoles ferment pendant le verrouillage.

«Il a fallu neuf mois au Gouvernement pour publier des directives claires à l’intention des femmes enceintes qui travaillent et de leurs employeurs.»

Mme Brearley a expliqué que les recherches de son organisme de bienfaisance ont montré que les droits légaux «ne sont toujours pas appliqués, laissant les femmes enceintes et leurs bébés exposés aux graves dangers du COVID-19».

Actuellement, les directives du gouvernement indiquent que les employeurs doivent procéder à une évaluation des risques pour les employées enceintes. Si l’évaluation montre qu’ils ne peuvent pas être gardés en sécurité, ils doivent être suspendus à plein salaire.

Cependant, Mme Brearley a souligné à quel point le défi «est que les employés et les femmes enceintes sont souvent en désaccord sur ce qui est considéré comme sûr et ce qui ne l’est pas, et sans une orientation plus claire du gouvernement, cela signifie que de nombreuses employées enceintes sont incapables de contester leur employeur.»

LIRE LA SUITE – Conseils sur le vaccin des femmes enceintes: les experts révisent les recommandations du vaccin

Mme Brearley a expliqué comment la pandémie a révélé de nombreuses inégalités au Royaume-Uni.

Elle a déclaré: «Nos recherches au début de la pandémie ont révélé que les travailleuses de la santé noires et asiatiques enceintes étaient plus susceptibles de travailler avec des patientes susceptibles d’avoir le COVID-19 et si elles étaient suspendues pour des raisons de sécurité, elles étaient plus susceptibles d’être suspendues sans salaire ou sur les indemnités de maladie que sur le plein salaire

«Nous savons que les femmes enceintes noires sont plus susceptibles d’être admises aux soins intensifs avec Covid-19 que leurs homologues blanches.

«Le Royaume-Uni a beaucoup de travail à faire pour lutter contre les inégalités raciales qui existent au sein de notre société.»

Express.co.uk a contacté le Cabinet Office pour commentaires.