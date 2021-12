Crise de croissance : la production des usines s’essouffle en octobre

La production de biens d’investissement s’est contractée de 1,1% en octobre par rapport à l’année précédente, contre une hausse de 2,4% le mois précédent. La production de biens de consommation durables a diminué de 6,1 %, tandis que celle des biens non durables n’a augmenté que de 0,5 %.

L’indice de la production industrielle (IIP) a augmenté de 3,2 % en octobre, contre 3,3 % en septembre et 12 % en août, alors que la prétendue hausse de la demande dans la construction de Diwali a été atténuée par des goulots d’étranglement de l’offre dans des secteurs clés, notamment l’automobile. . Bien entendu, une base relativement défavorable (l’IIP avait augmenté de 4,5% en octobre 2020) a également pesé sur la croissance.

En fait, la performance de l’IIP a rarement été encourageante au cours des deux dernières années et demie ; bien avant que la pandémie ne frappe le pays, la production industrielle stagnait. Les forts taux de croissance au cours de certains des derniers mois étaient en grande partie attribuables aux profondes contractions causées par la pandémie au cours des mois respectifs de l’année précédente.

Étant donné que les biens d’équipement – une jauge pour l’investissement – et les biens de consommation durables se sont contractés par rapport à l’année précédente (bien que sur une base élevée) en octobre, avant la saison clé des festivals, une reprise industrielle large et soutenue n’est clairement pas encore enracinée. En fait, la production de biens durables a diminué au rythme le plus rapide en 14 mois. De plus, une hausse de moins de 1 % des biens de consommation non durables pour un deuxième mois consécutif en octobre renforce les craintes qu’une reprise de la consommation privée reste encore timide.

Les prix élevés des intrants bruts et la capacité limitée des producteurs à répercuter les coûts sur les consommateurs peuvent également avoir découragé certaines entreprises d’augmenter leur production, estiment certains analystes. Sur une base mensuelle, cependant, la production industrielle a augmenté de 4,3 % en octobre.

Hormis l’exploitation minière, qui a progressé de 11,4 % en octobre, la croissance de la fabrication et de l’électricité est restée inférieure aux attentes à 2 % et 3,1 %, respectivement.

Aditi Nayar, économiste en chef à l’Icra, a souligné que même lorsque les problèmes d’approvisionnement dans le secteur automobile persistaient, la performance de plusieurs autres indicateurs à haute fréquence – y compris la demande d’électricité, les factures électroniques TPS et le trafic de fret portuaire – s’est détériorée en novembre par rapport à un an. avant de. Cela suggère que « l’activité économique s’est essoufflée après la fin des fêtes de fin d’année, avec une satiété de la demande refoulée ». « En conséquence, la croissance de l’IIP pourrait afficher moins de 3% au cours du mois qui vient de s’achever, malgré la base faible (-1,6% en novembre 2020) », a déclaré Nayar.

La production de factures électroniques a chuté à son plus bas niveau en cinq mois en novembre, indiquant une histoire de consommation fragile. Cependant, l’indice PMI manufacturier a atteint un sommet de 10 mois en novembre, offrant un certain confort aux décideurs politiques.

Prédisant un « ensemble faible de nombres IIP » dans le reste de l’exercice 22, DK Pant, économiste en chef chez India Ratings, a déclaré : être fait par le gouvernement.