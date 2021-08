Crise de la BBC : le diffuseur a porté un coup dur sur les frais de licence car les gens «ne veulent plus» payer | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Le ministre des Médias et des Données a fait état d’une “baisse de la volonté de payer la redevance” de la BBC. Les militants contre les frais de licence de la BBC, y compris Defund The BBC, ont déclaré que la remarque montrait que “le temps presse pour la BBC”. Rebecca Ryan, directrice de campagne de Defund The BBC, a déclaré hier soir à talkRADIO que la disparition des frais de licence était « inévitable ».

Elle a félicité le ministre des médias John Whittingdale pour sa franchise à propos de la BBC.

Lors d’une apparition au Edinburgh TV Festival cette semaine, M. Whittingdale a averti qu’une “baisse de la volonté” des Britanniques de payer la redevance télévisée allait devenir un véritable défi pour le diffuseur.

Il a déclaré: “Je pense qu’il est inévitable que certaines tendances qui sont maintenant déjà clairement visibles se poursuivent.

“L’un est l’abandon de la visualisation linéaire.”

M. Whittingdale a poursuivi: “La seconde est à plus long terme la baisse de la volonté de payer la redevance de la BBC.

“Et ceux-ci vont poser de réels défis à tous les radiodiffuseurs de service public britanniques.

“Je pense donc que ce débat sur la façon dont nous soutenons la radiodiffusion de service public ne fait que commencer.”

L’animateur de TalkRADIO, Kevin O’Sullivan, a réagi au discours en déclarant: “La BBC est en train de disparaître organiquement parce que de plus en plus de gens ne paient pas pour cela.

M. O’Sullivan a ajouté : “Le fait est qu’ils fouettent un cheval mort.

“Nous payons le diffuseur public pour regarder Strictly Come Dancing.

« C’est une marche à tarif mort, n’est-ce pas ? »

Mme Ryan a poursuivi: “Le temps presse sur la BBC. Les jeunes ne sont pas du tout intéressés par la télévision en direct.”

Un million de ménages ont cessé de payer les frais au cours des deux dernières années, selon le rapport annuel de la société.