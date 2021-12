Crise de la famille royale: les catastrophes de 2022 prévues pour Firm – Queen affronteront plus d’enfer l’année prochaine | Royaume-Uni | Des nouvelles

La diseuse de bonne aventure, appelée Jemima Packington, a fait 20 déclarations vers 2022 et a déclaré que Buckingham Palace pourrait voir plus de « tristesse ». Mme Packington, âgée de 65 ans, est la seule « asparamancienne » au monde à prévoir l’avenir en lançant les légumes en l’air et en interprétant la façon dont ils atterrissent. Le médium affirme que 2022 verra les choses « empirer » pour la famille royale alors que « plus de tristesse et de scandales » font surface.

La famille royale a connu une année 2021 tumultueuse avec les récentes retombées de la saga du prince Andrew, la mort tragique du prince Philip et de Meghan et l’interview d’Oprah Winfrey de Harry.

Cependant, le médium a déclaré que le palais traverserait des temps encore plus troublés.

Il a été affirmé que Mme Packington avait précédemment correctement prédit le Brexit, la mort du prince Philip et le retrait de Harry et Meghan de la famille royale.

La voyante a dit qu’elle avait hérité du don de prophétie de sa tante âgée qui lisait les feuilles de thé.

Elle a déclaré: « Ma technique n’a pas changé et je continue de lancer les pointes d’asperges et d’interpréter les motifs qu’elles contiennent.

« Voir les modèles pour moi est instantané, c’est peut-être parce que j’ai des années de pratique.

« Je suis généralement précis à 75-90 pour cent avec mes prédictions. Je passe en revue mes prédictions chaque année et je pense: ‘Oui, c’est arrivé, oui, c’est arrivé.’

« Parfois, j’en reçois un légèrement, où je ne l’ai pas tout à fait lu correctement, mais je ne suis jamais loin.

Le médium a déclaré que Man City ne serait pas sacré champion de Premier League, mais Man United serait des chevaux noirs et que la Croatie gagnerait la Coupe du monde.

Elle a également déclaré que les Antilles gagneraient la Coupe du monde de cricket en Australie.

Mme Packington a déclaré que l’équipe d’Angleterre de rugby féminin pouvait s’attendre à un « super succès » lors de sa Coupe du monde en Nouvelle-Zélande.