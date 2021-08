Crise de la reine alors que le monarque «fait face à une catastrophe sans Philip à ses côtés» | Royale | Nouvelles

in

La reine Elizabeth prononce un discours lors de l’ouverture officielle du Parlement

Le duc d’Édimbourg est décédé en avril à l’âge de 99 ans et a été enterré dans la voûte royale de la chapelle St George du château de Windsor. En raison de la pandémie de coronavirus, la reine a été contrainte de pleurer seule la perte de son mari.

Mais alors que le monarque retourne au travail de jour, la reine fait face à une autre crise pour le cabinet alors que le prince Andrew fait l’objet d’un procès actif.

Maintenant, le rédacteur en chef royal du Daily Mirror, Russell Myers, a déclaré que la reine penserait à son défunt mari et à des «temps plus heureux» alors qu’elle trouverait du réconfort à Balmoral.

Écrivant dans une chronique intitulée « L’horreur du palais contre les allégations d’Andrew alors que la reine fait face à une catastrophe sans Philip à ses côtés », M. pour le duc en disgrâce, et pourtant les retombées pourraient être bien pires qu’une perte de statut.

«Alors que la reine se réconforte à Balmoral pour le reste de l’été, elle pensera à son cher mari Philip, à tous les moments qu’ils y ont passés ensemble, accueillant famille et amis pendant des moments plus heureux.

Crise de la reine alors que le monarque “fait face à une catastrophe sans Philip à ses côtés” (Image: .)

Le prince Philip et la reine Elizabeth II (Image : .)

“Avec la menace qu’un de ses enfants doive prendre position sur des allégations de délinquant sexuel, elle se sentira peut-être malheureusement un peu moins rafraîchie alors que le monde attend une issue à ce dernier drame royal.”

Le duc d’York s’est retiré de la vie royale en 2019 à la suite de l’entretien désastreux avec la BBC au sujet de sa relation avec le pédophile condamné Jeffrey Epstein.

Mais Andrew aurait demandé à la reine d’être autorisée à se retirer temporairement en tant que royal senior après la mort du prince Philip.

Des sources ont précédemment affirmé qu’Andrew pensait qu’il pouvait faire son retour.

La reine Elizabeth II et le prince Andrew (Image : .)

Cependant, à la suite de l’interview, Andrew a été abandonné en tant que parrain de près de 50 organisations.

Certaines des organisations caritatives comprennent le Royal National Institute for the Deaf, la Golf Foundation, la Children’s Foundation, l’Outward Bound Trust et la British Science Association.

En outre, le Berkshire County Cricket Club, la Society for Nautical Research, l’Association of Leading Visitor Attractions et Whitgift School à Croydon ont également rompu leurs liens avec le duc.

Beaucoup de ceux qui ont coupé les ponts avec Andrew ont déclaré qu’ils ne l’avaient pas remplacé.

Arbre généalogique royal (Image : Express)

Seuls trois des organismes de bienfaisance – la British Science Association, le Council of British International Schools et le Tall Ships Youth Trust – ont passé un contrat avec Buckingham Palace concernant un remplacement, selon les rapports.

Le Royal Philharmonic Orchestra et le York Minster Fund ont tous remplacé Andrew par son frère, le prince Charles.

Après la mort de son père, Andrew a fait une déclaration publique et on pense qu’il a demandé à la reine d’être autorisée à se retirer temporairement en tant que royal senior.

Cependant, Charles serait « catégorique », il n’y a aucun moyen de revenir en arrière pour Andrew alors que des allégations pèsent sur lui.

La reine Elizabeth II et le prince Andrew (Image : .)

Une source a déclaré au MailOnline: “Le prince Andrew pourrait espérer que cette triste situation change les choses, mais le prince Charles est catégorique, il n’y a aucun moyen de revenir en arrière tant que des allégations pèsent sur lui.

“Il a parlé à la caméra à titre privé car il s’agit d’un événement familial.

“Personne ne peut l’empêcher de faire ça.”

Une autre source a précédemment déclaré qu’Andrew croyait en son “cœur de cœur” qu’il pouvait reprendre ses fonctions royales.

Le prince Andrew aux funérailles du prince Philip (Image: .)

En décembre, la reine a inauguré une nouvelle ère pour la famille royale avec un événement auquel ont assisté sept des membres de sa famille – le groupe étant rapidement surnommé le « nouveau cabinet ».

Andrew, ainsi que Meghan Markle et le prince Harry, étaient notamment absents du line-up.

Le nouveau cabinet comprenait le prince Charles, Camilla, la duchesse de Cornouailles, le duc et la duchesse de Cambridge, la princesse Anne et le prince Edward et Sophie, comtesse de Wessex.