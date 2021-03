Crise de la zone euro: la lenteur du déploiement des vaccins dans l’UE et la troisième vague devraient ruiner l’économie du bloc | Politique | Nouvelles

Le bloc a maintenant sept semaines de retard sur son objectif de faire vacciner 70% des adultes d’ici la fin de l’été, ont affirmé des analystes. Le géant de l’assurance Euler Hermes estime que le hold-up coûtera aux 27 États membres environ 123 milliards d’euros cette année. En février, ses analystes ont déclaré que le bloc n’avait que cinq semaines de retard sur son objectif de vaccination.

Et maintenant, à la suite d’une augmentation substantielle des nouvelles infections à Covid dans les pays de l’UE, les plus grandes économies ayant réimposé de nouvelles mesures de verrouillage pour freiner la propagation de la maladie, la situation semble s’être aggravée.

En France, en Allemagne et en Italie, la vague d’infections a déclenché un nouveau jeu de blâme dans la rangée sur le déploiement de jabs au rythme d’escargot de l’UE.

Charlotte de Montpellier, économiste à la banque néerlandaise ING, a déclaré: «Si vous nous comparez aux États-Unis, où les perspectives sont tellement plus positives, nous prenons encore plus de retard sur la reprise en raison de cette troisième vague.»

ING a réduit ses taux de croissance dans la zone euro, prévoyant désormais une augmentation de seulement trois pour cent cette année, en baisse de plus d’un demi-point de pourcentage par rapport à ses prévisions précédentes.

Andrew Kenningham, économiste en chef pour l’Europe chez Capital Economics, a déclaré que l’UE ne devrait pas s’attendre à revenir à ses niveaux d’avant la pandémie avant la seconde moitié de 2022, un an derrière les États-Unis.

Il a déclaré: «Nous révisons à la baisse nos prévisions sur la croissance du PIB de la zone euro en raison de la résurgence des cas de virus, du rythme lent de la vaccination et de l’extension des verrouillages.»

Chris Williamson, économiste en chef chez IHS Markit, a ajouté: «Les perspectives se sont détériorées.»

La troisième vague d’infections à Covid sur le continent s’est avérée beaucoup plus difficile à maîtriser que les poussées précédentes.

Les chefs de la santé en Allemagne ont averti qu’ils pourraient voir jusqu’à 100 000 nouveaux cas par jour à moins qu’ils ne puissent arrêter la propagation de la maladie.

La chancelière Angela Merkel a blâmé la variante britannique pour la «nouvelle pandémie» frappant son pays.

Et le Français Emmanuel Macron a appelé la semaine dernière l’Union européenne à renforcer son fonds de récupération des coronavirus déjà massif de 750 milliards d’euros à la suite de la nouvelle vague.

Le président Macron a déclaré: «Après les deuxième et troisième vagues… nous devrons sans aucun doute ajouter à notre réponse.»

Mais à peine 14% ont affirmé que Mme Merkel était responsable du programme lent, contre 26% qui blâmaient Mme von der Leyen.

Les autorités n’ont jusqu’à présent distribué que 12 millions de vaccins – avec seulement 12 pour cent des adultes recevant au moins une dose – et sont assis sur un réservoir de plus de 3,6 millions de vaccins non utilisés.

En revanche, plus de 30 millions de personnes au Royaume-Uni ont maintenant reçu leur première dose de vaccin et les nouveaux cas sont au plus bas depuis six mois.