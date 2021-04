Crise de la zone euro: nouvelles données économiques inquiétantes pour la zone euro alors que le Royaume-Uni est en plein essor | Politique | Nouvelles

De nouvelles données publiées hier justifient davantage la stratégie britannique contre les coronavirus. Le mois dernier, l’indice des directeurs d’achat (PMI) IHS Market pour les services, qui mesure la croissance, était positif pour la première fois depuis octobre.

Le déploiement rapide du vaccin et la fin en vue des restrictions de verrouillage sont crédités du rebond.

Tim Moore, directeur économique chez IHS Markit, qui compile l’enquête, a déclaré: «Les fournisseurs de services britanniques étaient de retour en mode d’expansion en mars, car la confiance dans la feuille de route pour assouplir les restrictions de verrouillage a fortement augmenté les nouvelles commandes.

« L’activité commerciale totale a augmenté au rythme le plus rapide depuis août 2020 et ce retour à la croissance a mis fin à une séquence de quatre mois de déclin. »

Il a ajouté: «Les réservations à terme pour les services aux consommateurs et l’optimisme croissant quant aux perspectives de reprise ont entraîné l’embauche de personnel supplémentaire dans l’ensemble de l’économie des services pour la première fois depuis le début de la pandémie.

« L’optimisme des entreprises s’est amélioré pour le cinquième mois consécutif en mars et était le plus élevé depuis décembre 2006. »

« Environ les deux tiers du panel de l’enquête prévoient une augmentation de la production au cours de l’année à venir, ce qui reflète les signes d’une demande refoulée et une augmentation des projections de croissance grâce au déploiement réussi du vaccin au Royaume-Uni. »

À l’échelle mondiale, le PMI a atteint son plus haut niveau en plus de six ans dans les dernières données, les États-Unis en tête, suivis de l’Allemagne et du Royaume-Uni.

Expliquant les chiffres, l’économiste Julian Jessop a déclaré: «Les États-Unis bénéficient à la fois d’une relance budgétaire supplémentaire et d’un déploiement rapide de vaccins.

« L’économie allemande, tirée par les exportations, réussit généralement relativement bien dans les reprises mondiales. »

Cependant, alors que l’économie allemande a connu une croissance le mois dernier, la zone euro dans son ensemble a fléchi.

L’indice place tout ce qui est supérieur à 50 comme croissance du marché, tandis que tout ce qui est en dessous indique une contraction.

La Grande-Bretagne a inscrit un score de 56,8, contre 49,6 pour la zone euro.

Le déploiement du vaccin contre les coronavirus dans l’UE a été beaucoup plus lent qu’en Grande-Bretagne et de nombreux pays ont été plongés dans de nouveaux verrouillages en raison d’une troisième vague de virus.

Au Royaume-Uni, 46,58% de la population totale a reçu un premier coup, selon Our World in Data.

L’UE a donné au moins un coup à seulement 13,1% de la population.

La semaine dernière, la France et l’Italie ont toutes deux imposé de nouvelles restrictions, et l’Allemande Angela Merkel a déclaré hier qu’elle était en faveur d’un verrouillage court et difficile pour lutter contre l’augmentation des cas.

Alors que les infections continuent d’augmenter sur le continent, le Royaume-Uni a vu les cas de coronavirus chuter au cours du mois dernier.

Hier, 2763 cas confirmés par un test positif ont été confirmés, soit une baisse de 36,6% en une semaine.

Il y a également eu 45 nouveaux décès, soit une diminution de 35,5% en sept jours.