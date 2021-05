Crise de Lakshadweep: des “ bigots ignorants ” au pouvoir détruisent le joyau de l’Inde dans l’océan, dit Rahul Gandhi

Les dirigeants du Congrès, Rahul et Priyanka Gandhi, ont déclaré qu’ils se tenaient aux côtés du peuple de Lakshadweep au milieu de la crise politique en cours.

Le chef du Congrès Rahul Gandhi et la secrétaire générale Priyanka Gandhi Vadra ont critiqué aujourd’hui le gouvernement BJP pour avoir tenté de détruire la culture de Lakshadweep. Au milieu de la fureur suscitée par certains projets de règlements proposés par l’administrateur de Lakshadweep, Praful Patel, les partis d’opposition ont demandé le rappel de Patel et une révision des règlements proposés par lui. «Lakshadweep est le joyau de l’Inde dans l’océan. Les fanatiques ignorants au pouvoir le détruisent. Je suis aux côtés des habitants de Lakshadweep », a déclaré Rahul Gandhi dans un tweet aujourd’hui.

Auparavant, Priyanka Gandhi avait allégué que le gouvernement du BJP et son administration tentaient de détruire l’héritage de Lakshadweep et de harceler son peuple. «Les habitants de Lakshadweep comprennent profondément et honorent le riche patrimoine naturel et culturel des îles qu’ils habitent. Ils l’ont toujours protégé et nourri. Le gouvernement du BJP et son administration n’ont aucune raison de détruire cet héritage, de harceler les habitants de Lakshadweep ou de leur imposer des restrictions et des règles arbitraires. Le dialogue soutient la démocratie. Pourquoi les habitants de Lakshadweep ne peuvent-ils pas être consultés? Pourquoi ne leur demande-t-on pas ce qu’ils pensent être bon pour eux et pour Lakshadweep? Comment quelqu’un qui ne sait rien de son héritage peut-il être autorisé à utiliser son pouvoir pour le détruire? » dit-elle sur Twitter.

Elle a déclaré que le parti du Congrès soutiendrait les habitants de Lakshadweep. «J’offre mon plein soutien aux habitants de Lakshadweep. Je serai toujours à vos côtés et je me battrai pour votre droit de protéger votre patrimoine. C’est un trésor national que nous chérissons tous », a-t-elle déclaré.

Le chef du PCN et député de Lakshadweep, Mohammed Faizal, a affirmé aujourd’hui que les règles et règlements imposés par l’administrateur Praful Patel sont anti-personnes. «Praful Khoda Patel met en œuvre toutes les règles et réglementations anti-personnes. Le Premier ministre et le ministre de l’Intérieur devraient écouter le tollé de la population locale et envoyer un nouvel administrateur. C’est la demande de la population locale de Lakshadweep », a déclaré Faizal.

Il a déclaré que Lakshadweep était la zone la moins délictueuse et a mis en doute la décision de l’administrateur de mettre en œuvre la loi Gunda sur l’île. «Il dicte ce que les insulaires devraient manger, ce qui est une violation de la Constitution», a déclaré le député en réaction à l’interdiction du bœuf proposée par Patel.

Hier, le chef du Congrès KC Venugopal a écrit au président Ram Nath Kovind pour demander le rappel de Praful Patel. Il a allégué que les mesures unilatérales prises par Patel avaient causé des troubles sur l’île.

