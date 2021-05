Crise de Lakshadweep: Rahul Gandhi écrit au Premier ministre Modi pour exiger le retrait des “ politiques anti-populaires ”

L’ancien président du Congrès a également attiré l’attention du Premier ministre Modi sur le projet de règlement Panchayat proposé par Patel.

Le chef du Congrès, Rahul Gandhi, a exhorté aujourd’hui le Premier ministre Narendra Modi à retirer les nouveaux règlements proposés par l’administrateur de Lakshadweep Praful Khoda Patel. Dans une lettre adressée au Premier ministre, Rahul Gandhi a sollicité l’intervention du Premier ministre Narendra Modi, affirmant que les règles cherchaient à pénaliser la dissidence et à saper la démocratie à la base.

«La beauté naturelle immaculée de Lakshadweep et sa confluence unique de cultures attirent les gens depuis des générations. Les gardiens de son patrimoine cherchent à sauvegarder l’archipel pour la postérité. Cependant, leur avenir est menacé par les politiques anti-populaires annoncées par l’administrateur de Lakshadweep, Shri Praful Khoda Patel. L’administration a proposé unilatéralement des changements radicaux sans consulter dûment les élus ou le public. Les habitants de Lakshadweep protestent contre ces actions arbitraires », a-t-il déclaré.

Rahul Gandhi a déclaré que la tentative de l’administrateur de saper le caractère sacré écologique de l’île est évidente dans le projet de règlement de l’Autorité de développement de Lakshadweep publié récemment. «Les dispositions sapent les garanties relatives à la propriété foncière, diluent les réglementations environnementales pour certaines activités et limitent sévèrement les recours juridiques disponibles pour les personnes concernées. La sécurité des moyens de subsistance et le développement durable sont sacrifiés pour des gains commerciaux à court terme », a-t-il déclaré.

L’ancien président du Congrès a également attiré l’attention du Premier ministre Modi sur le projet de règlement Panchayat proposé par Patel. «La disposition du projet de règlement Panchayat qui disqualifie les membres ayant plus de deux enfants est antidémocratique. En outre, les modifications proposées aux réglementations telles que le règlement sur la prévention des activités antisociales, le règlement sur la préservation des animaux Lakshadweep et la levée des restrictions sur la vente d’alcool sont des atteintes délibérées à la culture et au tissu religieux de la communauté locale », a déclaré Gandhi. On peut noter que Lakshadweep est une île à majorité musulmane.

Il a dit que la tentative de couper les liens avec le port de Beypore frappe les liens historiques et culturels étroits avec le Kerala. Malgré la pandémie, l’administration a démoli les structures utilisées par les pêcheurs, licencié des travailleurs contractuels dans divers départements gouvernementaux et assoupli les normes de quarantaine conduisant à un pic mortel dans les cas de Covid, a-t-il accusé.

«Sous couvert de développement et de maintien de la loi et de l’ordre dans un territoire à faible taux de criminalité, les réglementations draconiennes pénalisent la dissidence et sapent la démocratie de base», a déclaré Gandhi au Premier ministre dans sa lettre.

«Je vous demande d’intervenir dans cette affaire et de veiller à ce que les ordres susmentionnés soient retirés. Les habitants de Lakshadweep méritent une vision de développement qui respecte leur mode de vie et reflète leurs aspirations », a déclaré Gandhi dans la lettre.

Auparavant, le chef du Congrès KC Venugopal avait écrit au président Ram Nath Kovind pour demander le rappel immédiat de l’administrateur de Lakshadweep.

