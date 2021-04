Crise de l’emploi au Royaume-Uni: crise des plus de 50 ans alors que les licenciements augmentent de 195% | UK | Nouvelles

Martin Lewis met en garde contre les licenciements dus à la politique de congés

Le chômage des plus de 50 ans a grimpé de 195% en un an, soit plus que tout autre groupe d’âge. On pense qu’environ 1,3 million de personnes sont encore en congé, mais les experts craignent un deuxième pic de licenciement lorsque les patrons sont obligés de contribuer davantage au programme parrainé par l’État en juillet et lorsqu’il se termine en septembre.

Stuart Lewis, de la communauté numérique de plus de 50 ans, Rest Less, a déclaré: «Bien qu’il y ait de nombreuses raisons d’être optimiste quant à l’ouverture de l’économie, il est clair que les entreprises sont loin d’être sorties du bois.

«Alors que l’extension supplémentaire du programme de congé a pour l’instant endigué le flot de licenciements, les taux de chômage parmi les plus de 50 ans restent obstinément élevés et sont les plus élevés de tous les groupes d’âge.

«Il y a un risque très réel d’un tsunami de licenciements parmi les travailleurs dans la cinquantaine et la soixantaine lorsque les employeurs en difficulté sont tenus d’augmenter leur contribution au régime de congés à partir de juillet.

«Le chômage à grande échelle et à long terme de cette partie talentueuse de la population risque de supprimer la salle des machines de la croissance pour l’ensemble de l’économie britannique.»

Les données du Bureau des statistiques nationales montrent que 107 000 personnes de plus de 50 ans ont perdu leur emploi entre novembre et janvier – une augmentation de plus de 70 500, soit 195%, d’une année sur l’autre.

Les taux de chômage au Royaume-Uni ont chuté par rapport à leur sommet, mais il a été le plus lent chez les plus de 50 ans, qui ont actuellement un taux de licenciement de 12,8 pour 1 000 travailleurs.

L’analyse de Rest Less montre que les licenciements ont atteint un pic pandémique de 395 000 entre septembre et novembre. Les niveaux ont baissé de 22% depuis, mais diminuent plus lentement chez les travailleurs âgés.

Le programme de maintien de l’emploi subventionné par les contribuables, qui prend fin le 30 septembre, couvre jusqu’à 80% du salaire d’un employé pour les heures qu’il ne peut pas travailler, jusqu’à un maximum de 2500 £ par mois.

Au fur et à mesure que les freins de Covid commencent à s’atténuer, les patrons, qui doivent déjà payer les cotisations de retraite et d’assurance nationale, devront aider à couvrir le coût des salaires des travailleurs en congé.

À partir de juillet, le gouvernement versera 70 pour cent de leurs salaires et les patrons 10 pour cent. En août et septembre, le gouvernement paiera 60 pour cent et les employeurs 20 pour cent.

Furlough a déjà coûté aux contribuables 50 milliards de livres sterling et le chômage s’élève maintenant à 5,1%. Mais les personnes dans la cinquantaine ou la soixantaine sont plus susceptibles de rester sans emploi plus longtemps. Kim Chaplain du Center for Aging Better a déclaré: «Ces chiffres montrent à quel point l’impact de la pandémie a été dévastateur sur les plus de 50 ans.

«Nous risquons de voir bon nombre de ces personnes quitter définitivement le marché du travail.»

Elle a ajouté: «Dans les mois à venir, il est vital de reconstituer une main-d’œuvre multigénérationnelle. Notre économie a besoin à la fois de la contribution directe des travailleurs âgés expérimentés et du soutien qu’ils fournissent à d’autres groupes moins expérimentés.

«Nous devons voir un soutien ciblé à l’emploi et un message fort selon lequel non seulement ce groupe est aussi autorisé à travailler que les jeunes travailleurs, mais il apporte également une contribution précieuse que nous ne pouvons pas nous permettre de perdre.»

Un porte-parole du gouvernement a déclaré: «Les travailleurs âgés sont un atout énorme et, à l’approche de la pandémie, nous avons vu des chiffres records en matière d’emploi. Nous aidons déjà de nombreuses personnes à reprendre le travail grâce à notre Plan pour l’emploi et à notre offre 50 Plus: Choix actualisée. »

Commentaire de Stuart Lewis

Il ne fait aucun doute que les jeunes ont été les plus durement touchés par la chute brutale des niveaux d’emploi au cours de l’année écoulée en raison de la pandémie.

Cependant, nous craignons de plus en plus que les travailleurs talentueux dans la cinquantaine et la soixantaine ne portent les cicatrices à long terme.

Notre analyse montre que les niveaux d’emploi des moins de 25 ans sont en baisse de 9% cette année, selon les derniers chiffres de l’ONS.

Les niveaux de chômage ont augmenté de 15 pour cent.

Le programme Kickstart du gouvernement contribuera à aider davantage de jeunes à trouver du travail et des possibilités de formation au fil des mois.

Entre-temps, le taux de chômage des plus de 50 ans a considérablement augmenté.

On estime à 629 000 le nombre de personnes de plus de 50 ans qui réclament actuellement une allocation de demandeur d’emploi ou un crédit universel sans emploi. C’est un nombre plus du double de celui de cette période l’an dernier.

Sous les statistiques manchettes, il y a deux domaines de réelle préoccupation.

Le premier est le nombre estimé de près de 1,3 million de plus de 50 ans toujours en congé.

Lorsque le régime commencera à exiger une plus grande contribution des employeurs en juillet et s’achèvera finalement en septembre, il est probable que nous assisterons à un deuxième pic de licenciements et que beaucoup deviendront sans emploi.

Deuxièmement, lorsqu’une personne dans la cinquantaine ou la soixantaine perd son emploi, elle est beaucoup plus susceptible de rester au chômage plus longtemps que les groupes d’âge plus jeunes. Notre analyse de janvier de cette année a montré que les plus de 50 ans étaient deux fois et demie plus susceptibles que les autres groupes d’âge d’être au chômage pendant au moins deux ans.

Cela est particulièrement préoccupant dans le contexte de la hausse de l’âge de la retraite par l’État, le gouvernement indiquant clairement que les gens sont désormais tenus de travailler jusqu’à l’âge de 66 ans avant d’accéder au filet de sécurité des retraites.

La réalité est que les équipes intergénérationnelles sont bonnes pour le moral des employés et bonnes pour les affaires. Plutôt que de dresser les générations les unes contre les autres, nous devons créer un environnement de travail et une reprise économique qui fonctionnent pour les personnes de tous âges.

Pour les employeurs progressistes qui cherchent à bénéficier de la création d’une main-d’œuvre diversifiée et inclusive, la diversité d’âge et l’inclusion selon l’âge doivent faire partie intégrante de leur trousse d’outils de planification de la main-d’œuvre pour l’avenir.