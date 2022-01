Crise de l’énergie au Royaume-Uni : Boris exhorté à agir sur les craintes liées au projet de loi dans un discours passionné | Politique | Des nouvelles

Le DUP Sammy Wilson a éclaté sur le parquet de la Chambre des communes mercredi alors qu’il prononçait un discours passionné accusant le gouvernement d’avoir déclenché la misère pour des millions de Britanniques qui ont été frappés par la flambée des prix de l’énergie associée à la TVA sur leurs factures de gaz et d’énergie, comme ainsi que le coût imminent des écotaxes pour le consommateur moyen.

S’adressant directement au Premier ministre Boris Johnson, M. Wilson a déclaré que les opportunités énergétiques disponibles pour la Grande-Bretagne après le Brexit, y compris la réduction de la TVA sur les factures d’énergie, ne sont tout simplement pas exploitées.

Il a également utilisé l’exemple des copeaux de bois toujours importés des États-Unis, malgré les options de copeaux de bois et de combustibles alternatifs disponibles au Royaume-Uni, comme preuve supplémentaire que les opportunités énergétiques du Brexit ne sont pas saisies et que les taxes vertes pilonnent les portefeuilles des consommateurs britanniques.

Il a déclaré : « Des millions de personnes à travers le Royaume-Uni sont confrontées à de grandes difficultés avec leurs factures d’énergie.

« 30 % de ces factures sont en fait gérées par le gouvernement sous la forme de divers prélèvements verts ! »

Le député d’East Antrim a ensuite demandé qu’une révision de la TVA sur les factures d’énergie soit introduite dans le cadre de « nos libertés liées au Brexit ».

Il s’est demandé pourquoi la Grande-Bretagne n’avait pas exploré la suppression de la taxe profondément impopulaire maintenant que le Royaume-Uni a retiré les chaînes de l’UE, une décision que M. Johnson lui-même a exigée dans un article qu’il a écrit pour The Sun en 2016.

M. Wilson a ajouté: « Et étant donné que certains des prélèvements verts sont dépensés pour des idées folles telles que le subventionnement de la centrale électrique de Drax [in North Yorkshire] à hauteur de 1 milliard de livres sterling par an pour apporter des copeaux de bois d’Amérique lorsqu’il y a du carburant sur la route.

« Pouvons-nous également revoir la taxe verte afin que les gens ne soient pas obligés de supporter le fardeau de factures de carburant insoutenables ! »

M. Johnson n’a pas répondu directement aux demandes, il a plutôt défendu la position du gouvernement en soulignant que le plafonnement des prix de l’énergie est toujours en place.

Il a ajouté que le gouvernement mettait également en œuvre « toutes les mesures d’atténuation » pour alléger le fardeau des prix de l’énergie sur les Britanniques.

Le Premier ministre a également déclaré que le gouvernement « est déterminé à aider les gens à traverser cette pandémie » au milieu de la flambée des prix de l’énergie.

Il a déclaré: « Ce que nous devons faire avant tout, c’est nous assurer que ce pays dispose d’un meilleur approvisionnement en énergie bon marché et abordable. »

S’exprimant lors d’une conférence de presse mardi, M. Johnson a déclaré que la suppression de la TVA sur les factures d’énergie serait un « instrument contondant », car cela conduirait ceux qui n’ont pas besoin d’aide pour la facture énergétique à voir le coût de leur facture baisser.

Interrogé par le rédacteur politique du Sun, Harry Cole, s’il avait « induit en erreur » les électeurs dans l’article de 2016 écrit dans The Sun sur la suppression de la taxe sur la TVA sur l’énergie après le Brexit, M. Johnson a déclaré qu’il n’avait pas induit les électeurs en erreur, mais il a suggéré que l’UE n’abandonnerait jamais la politique. eux-mêmes de toute façon.

Il a ajouté qu’il « appréciait les difficultés » auxquelles les Britanniques sont confrontés au milieu de la flambée des prix du gaz énergétique, mais a souligné que les programmes gouvernementaux tels que le Warm Home Discount et les paiements de carburant d’hiver atténueraient la pression sur ceux qui luttent cet hiver.

M. Johnson a ajouté qu’une contribution de 500 millions de livres sterling par le biais du gouvernement local aiderait également ceux qui se préparent au froid cet hiver.