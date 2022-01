Martin Lewis émet un avertissement sur le marché des prix de l’énergie

Le fournisseur d’énergie soutenu par les autorités locales, Together Energy, qui compte 170 000 clients, risque de s’effondrer d’ici quelques semaines alors qu’une recherche tardive de financement approche de sa fin. Together Energy pourrait devenir le 26e fournisseur d’énergie à cesser ses activités depuis août, avec d’énormes augmentations des prix de gros laissant les entreprises paralysées par le plafonnement des prix de l’industrie. Le secrétaire aux Affaires, Kwasi Kwarteng, s’entretiendra avec des dirigeants du secteur de l’énergie alors que les appels à la suppression du plafonnement des prix augmentent – ​​ainsi que l’aide à l’industrie sous la forme d’allégements fiscaux d’urgence.

Mais une compression massive des approvisionnements mondiaux en gaz déclenchée par une augmentation de la demande a fait monter les prix en flèche.

Les ménages britanniques ressentiront un effet d’entraînement à partir d’avril et jusque-là, des dizaines de millions de personnes sont protégées par le plafonnement des prix de l’énergie, qui limite le montant qu’un ménage peut être facturé à 1 277 £ par an pour un ménage moyen.

Cependant, le plafond de prix est mis à jour dans trois mois à moins de trois mois, les experts avertissant qu’il pourrait bondir de plus de 50 % pour atteindre 1 995 £.

Gillian Ferguson, propriétaire de Twisted Empire Bakes en Écosse, a averti : « Je suis vraiment terrifiée par l’augmentation des factures d’énergie.

Crise énergétique au Royaume-Uni : les Britanniques craignent de plus en plus la hausse des prix alors que de plus en plus d’entreprises s’effondrent (Image : GETTY)

Crise énergétique au Royaume-Uni : les Britanniques s’inquiètent de plus en plus de la flambée des prix (Image : GETTY)

« Mon fournisseur a fait faillite récemment et nous avons été transférés chez Shell et ils viennent de « suggérer » que nous augmentions notre prélèvement mensuel de 90 £ par mois.

« Je suis un boulanger en gros travaillant à domicile avec plusieurs fours en mouvement.

« Je ne sais pas combien de temps je pourrai continuer à avaler les augmentations. »

Kate Underwood, directrice générale et directrice des ressources humaines de Kate Underwood HR and Training à Southampton, a déclaré : « Avec l’augmentation des prix de l’énergie et l’augmentation des contributions à NI en avril, les petites entreprises vont être particulièrement touchées à plus d’un titre.

Crise énergétique au Royaume-Uni : les prix devraient augmenter de manière significative en avril (Image : PA)

« Des examens devront avoir lieu pour voir où des économies de coûts peuvent être réalisées et le plus gros coût, malheureusement, ce sont les gens.

« De même, les employés peuvent devoir réévaluer leurs propres revenus et les petites entreprises pourraient voir une augmentation du roulement du personnel, ce qui crée une pression financière supplémentaire car le coût moyen de remplacement d’un employé est de 50 % de son salaire pour la première année.

« Le soutien doit être examiné pour les entreprises touchées et maintenant, pas une fois que les augmentations se sont produites. »

Katie Cave, directrice de Clearpoint Finance, également à Southampton, a prévenu : « Je suis propriétaire d’une petite entreprise et je travaille à domicile dans un bureau de jardin spécialement conçu pour que mon approvisionnement en énergie soit utilisé à la fois pour ma maison et mon bureau avec trois des nous y travaillons presque tous les jours.

Crise énergétique au Royaume-Uni : Boris Johnson subit une pression croissante sur la hausse des prix (Image : GETTY)

Crise énergétique au Royaume-Uni : Kwasi Kwarteng s’entretiendra avec des dirigeants du secteur de l’énergie (Image : GETTY)

« Je m’inquiète de la hausse des prix de l’énergie car nous gérons l’éclairage, le chauffage, l’équipement informatique toute la journée, mais à un tarif standard sans accords commerciaux particuliers.

« Cela aura certainement un impact sur mes revenus si les augmentations sont aussi importantes que prévu, ce qui pourrait signifier retarder l’embauche de nouveau personnel ou investir dans de nouvelles technologies comme prévu. »

Dans un autre coup dur, le gouvernement britannique a suggéré qu’il n’y avait aucun plan imminent pour aider à maintenir les prix de l’énergie à un niveau bas pour les clients, car les ménages sont confrontés à une hausse des prix potentiellement paralysante.

Le porte-parole officiel de Boris Johnson a déclaré: « Je ne suis au courant d’aucun autre changement pour le moment, mais évidemment nous le gardons à l’étude, nous écoutons les plus touchés. »

Crise énergétique au Royaume-Uni (Image : EXPRESS )

Les derniers commentaires précèdent l’avertissement de l’organisme professionnel des fournisseurs d’énergie sur la hausse des prix de l’énergie. La flambée des prix de l’énergie attendue en avril pourrait entraîner une augmentation de 2% du coût de la vie.

Emma Pinchbeck, directrice générale d’Energy UK, a déclaré à l’émission Today de BBC Radio 4: « Il s’agit d’un risque de prix de gros, qui est un risque pour l’ensemble de l’économie, il ne s’applique pas seulement aux détaillants d’énergie ou au secteur. »

« Il est fort probable que le Trésor lui-même devra se prononcer sur ce qu’il faut faire, car cela a un impact non seulement sur les détaillants d’énergie, mais sur l’ensemble de l’économie.

« Les coûts de l’énergie qui augmentent comme cela pourraient être une augmentation inflationniste de un à deux pour cent. »