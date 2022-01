Crise de l’énergie au Royaume-Uni : les députés conservateurs s’en prennent à Boris alors que le Premier ministre exclut une réduction de la TVA pour aider à la flambée des factures | Politique | Des nouvelles

Ceci malgré la promesse de M. Johnson de réduire la TVA des factures de carburant nationales lors de la campagne du Brexit de 2016 par Vote Leave. Son retour en arrière suscitera la fureur dans les rangs des conservateurs après que 20 députés conservateurs se soient rassemblés pour exiger qu’il intervienne pour aider les ménages confrontés à d’énormes augmentations des charges énergétiques. Le député conservateur Craig Mackinlay, derrière une lettre au Daily Telegraph, a déclaré qu’il était « déçu ». .

Il a déclaré au journal: « La TVA devrait être réduite de manière permanente en tant que dividende du Brexit.

«Chauffer sa maison est autant un droit que d’acheter des vêtements pour enfants. Nous ne le faisons pas pour le plaisir. C’est un droit et un besoin fondamental.

Mais lors d’une conférence de presse à Downing Street mardi, le Premier ministre a déclaré que la suppression de la TVA n’était pas le moyen le plus efficace d’aider ceux qui subissent la plus grande pression.

Il a déclaré que quitter l’UE signifiait que la Grande-Bretagne jouissait désormais de la liberté de fixer ses propres taux de TVA.

M. Johnson a déclaré: « Il est légèrement paradoxal que cela soit maintenant fait campagne par des personnes qui voulaient réellement rester dans l’UE et le font toujours alors qu’il serait impossible de livrer au sein de l’UE.

« Je n’exclus pas d’autres mesures.

« L’argument est que c’est un peu un instrument contondant.

« Et la difficulté est que vous finissez également par réduire les factures de carburant de nombreuses personnes qui n’ont peut-être pas besoin du soutien de la manière directe que nous devons leur apporter. »

« Les règles de l’UE signifient que nous ne pouvons pas retirer la TVA de ces factures.

« Les moins riches sont particulièrement touchés.

« Les ménages les plus pauvres dépensent trois fois plus de leurs revenus en factures d’énergie que les ménages les plus riches.

« Tant que nous sommes dans l’UE, nous ne sommes pas autorisés à réduire cette taxe.

« Quand nous voterons pour un congé, nous pourrons supprimer cette taxe injuste et dommageable.

« Il n’est pas juste que des bureaucrates non élus à Bruxelles imposent des impôts aux plus pauvres et que les politiciens britanniques élus ne puissent rien faire. »

Selon certaines prévisions, les factures d’énergie pourraient être augmentées de plus de 50 % en avril pour des millions de foyers bénéficiant d’un tarif standard.

En avril, le plafonnement des prix, qui limite les montants que les fournisseurs peuvent facturer, augmentera.

Il est actuellement à un record de 1 277 £.

Mais les analystes d’Investec pensent que cela pourrait atteindre 1 995 £ en avril.

Les hausses sont dues à une flambée majeure des prix mondiaux du gaz, qui ont été poussés à la hausse par la forte demande dans le monde.

Le directeur général de l’organisme commercial Energy UK a déclaré le mois dernier que le gouvernement pourrait réduire la facture de chaque ménage de 90 £ en réduisant les impôts ou la TVA.