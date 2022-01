Crise de l’énergie au Royaume-Uni : les retraités ont envoyé un avertissement urgent alors que les factures montent en flèche Politique | Des nouvelles

Les ménages de plus de 65 ans paient deux fois plus d’énergie pour le chauffage que ceux de moins de 30 ans (Image: .)

Les chiffres publiés hier ont montré que les ménages âgés de plus de 65 ans paient en moyenne deux fois plus d’énergie pour le chauffage et d’autres besoins domestiques que ceux de moins de 30 ans. Et leurs factures pourraient augmenter de plus de 340 £ par an et par personne lorsque le prix de l’énergie du gouvernement le plafond est levé en avril.

Les prévisions choquantes ont intensifié les appels à une action urgente du Trésor pour aider les ménages aux abois face à la crise imminente du coût de la vie cette année.

La chancelière fictive du Labour, Rachel Reeves, qui a publié l’analyse des données officielles, a déclaré au Daily Express : « Des millions de personnes en ressentent le pincement.

Mais le chancelier Rishi Sunak a insisté hier sur le fait que les ministres étaient « toujours à l’écoute » des préoccupations concernant le coût de la vie. « Je comprends l’anxiété et l’inquiétude des gens au sujet des factures d’énergie », a-t-il déclaré.

L’analyse du travail des données de l’Office for National Statistics montre que les ménages avec des résidents âgés de plus de 65 ans paient en moyenne 15 £ par semaine et par personne sur les factures d’énergie.

Le chiffre se compare à 10 £ pour tous les ménages, 8 £ pour ceux dont les résidents ont entre 30 et 49 ans et 7 £ pour les moins de 30 ans.

D’autres recherches basées sur les chiffres de la bibliothèque de la Chambre des communes estiment que les factures pourraient augmenter de 26 à 29 % en avril avec une hausse attendue des plafonds des prix de l’énergie.

Cela signifie que les dépenses énergétiques augmenteront de 341 £ par an et par personne pour un ménage typique avec des résidents âgés de plus de 65 ans.

Une proportion plus élevée de personnes âgées vit dans les ménages les moins économes en énergie (Image : Busà Photography/.)

L’analyse montre également qu’une proportion plus élevée de personnes âgées vivent dans les ménages les moins économes en énergie.

Environ 17 pour cent des ménages où la personne la plus âgée avait 60 ans ou plus vivaient dans des maisons dans les trois bandes les moins efficaces (EG) par rapport à 10 pour cent où personne n’avait 60 ans ou plus.

Le taux était encore plus élevé à 20 pour cent pour les ménages où une personne était âgée de 75 ans ou plus.

Mme Reeves a déclaré que les données confirment que les personnes âgées sont confrontées à une « crise » croissante du coût de la vie, coïncidant avec la décision de la chancelière de suspendre temporairement le lien entre les augmentations annuelles de la pension de l’État et les revenus moyens.

Le chancelier de l’ombre a déclaré : « Avec la flambée des prix de la nourriture et du carburant, des millions de personnes en ressentent les effets, les personnes âgées étant particulièrement touchées par la hausse des prix de l’énergie.

« Les travaillistes réduiraient immédiatement la TVA sur les factures d’énergie domestiques pour alléger le fardeau des ménages pendant l’hiver.

«Étant donné qu’ils viennent de charger les travailleurs du plus gros fardeau fiscal en soixante-dix ans, ce gouvernement conservateur devrait prendre le contrôle et s’attaquer à cette crise – mais au lieu de cela, ils continuent de rester les bras croisés, nous piégeant dans une économie à forte croissance fiscale et à faible croissance. «

Le parti travailliste propose de réduire la TVA sur les factures d’énergie pendant les mois d’hiver et d’accorder des subventions et des prêts du Trésor aux ménages pour améliorer leur efficacité énergétique.

Le parti affirme que les propositions pourraient faire économiser au ménage moyen environ 400 £ par an.

Des sources du Trésor ont contesté les revendications des travaillistes hier soir, arguant que la proposition de réduction de la TVA du parti ne permettrait pas aux plus durement touchés de réaliser des économies significatives.

Plus tôt cette semaine, Boris Johnson a rejeté l’idée d’une baisse de la TVA sur les factures d’énergie comme un « instrument contondant » qui serait moins efficace que l’aide ciblée sur les plus nécessiteux.

M. Sunak a insisté hier sur le fait que le Trésor s’efforçait de soutenir les ménages confrontés à la hausse du coût de la vie.

Lors d’une visite dans un centre de vaccination à Haywards Heath, dans le West Sussex, la chancelière a déclaré : « Bien sûr, je comprends l’anxiété et l’inquiétude des gens concernant les factures d’énergie en particulier. factures.

«Nous avons annoncé un demi-milliard de livres vers la fin de l’année dernière pour aider des millions de familles – 100-150 £ pour les aider à passer l’hiver.

« Nous avons ce qu’on appelle la remise pour les maisons chaudes, qui réduit les factures d’énergie de 140 £, nous avons quelque chose qui s’appelle les maisons chaudes pour les retraités, nous avons également les paiements par temps froid, des remises sur le carburant d’hiver, des centaines de livres sterling d’aide.

«Il y a donc un soutien là-bas pour les gens, mais bien sûr, nous sommes toujours à l’écoute, en nous assurant que la politique que nous avons soutiendra les gens comme nous le souhaitons, et c’est ce que notre bilan au cours des deux dernières années montre. «

Rishi Sunak dit que le gouvernement continue de soutenir les ménages à faible revenu (Image : Peter Summers/.)

M. Sunak a également cité sa décision d’augmenter le salaire minimum vital au printemps et de réduire le taux progressif du crédit universel comme des moyens par lesquels le gouvernement soutient les ménages à faible revenu.

Mike Foster, directeur général de l’Energy and Utilities Alliance, une association professionnelle à but non lucratif, a déclaré : « Les coûts de l’énergie représentent une quantité disproportionnée des dépenses hebdomadaires des familles à faible revenu par rapport à leurs homologues plus aisées.

Il a ajouté : « Tout le monde ressent le pincement à cause de la flambée des factures d’énergie, et même une réduction temporaire de la TVA offrirait de l’aide. »