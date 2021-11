Crise de l’énergie : avertissement des propriétaires alors qu’un AUTRE fournisseur est sur le point de faire faillite | Royaume-Uni | Nouvelles

Le gouvernement accélérerait les plans d’urgence pour l’effondrement de Bulb, qui est le septième plus grand fournisseur d’énergie domestique de Grande-Bretagne et compte environ 1,7 million de clients domestiques. Les ministres et les responsables, ainsi que le régulateur Ofgem, craignent que la société ne fasse faillite dès cette semaine alors que les attentes d’un accord de sauvetage diminuent.

Sky News a cité des sources de l’industrie disant vendredi que les pourparlers avec un petit nombre d’acheteurs potentiels se poursuivaient mais que d’autres s’étaient retirés.

Ils ont déclaré qu’un accord de sauvetage restait une possibilité, mais il était peu probable que Bulb puisse survivre au mois sans nouveau financement.

Un porte-parole de Bulb a déclaré: « Nos discussions avec plusieurs parties pour obtenir un financement supplémentaire continuent de bien progresser et nous sommes encouragés par la baisse des prix de gros de l’énergie.

« Nous attendons du gouvernement qu’il surveille les prix de gros et leurs effets sur l’ensemble de l’industrie, mais les ministres et l’Ofgem ont clairement indiqué que nous devons sortir de la crise énergétique avec un marché compétitif et innovant, plutôt qu’un retour à l’oligopole du passé. »

Un porte-parole du gouvernement a déclaré: « L’Ofgem – en tant que régulateur expert – surveille la situation sur le marché de l’énergie pour les impacts continus sur les prix de gros élevés du gaz dans le monde.

« Nous avons mis en place les pouvoirs et des processus robustes pour garantir que les clients ne subissent aucune interruption de leur approvisionnement énergétique et que les coûts soient minimisés si un fournisseur devait quitter le marché. »

Ofgem a ajouté : « Il y a eu une augmentation sans précédent des prix mondiaux du gaz qui exerce une pression financière sur les fournisseurs.

« Nous savons que c’est une période préoccupante pour de nombreuses personnes et notre priorité numéro un est de protéger les clients.

À l’heure actuelle, Ofgem plafonne les factures d’énergie de plus de 14 millions de foyers à 1 277 £ par an en moyenne.

Mais en raison d’une augmentation rapide du prix du gaz, les fournisseurs doivent désormais payer pour l’énergie plus que le plafond ne les oblige à la vendre.

La consultation sur les changements potentiels se terminera en février et ils pourraient être mis en œuvre début avril, lorsque le plafonnement des prix devrait changer.

Avant même des changements potentiels, les experts des analystes de Cornwall Insight prévoient que les factures d’énergie passeront à 1 660 £ par an pour les clients à plafonnement des prix.