Crise de l’énergie : EDF prévient qu’il ne peut pas prendre plus de clients d’urgence car deux autres entreprises font faillite | Royaume-Uni | Nouvelles

Philippe Commaret, directeur général d’EDF Customers, a déclaré que prendre plus de clients entraînerait des difficultés. Cela survient alors que Pure Planet et Colorado Energy, soutenus par BP, ont cessé leurs activités, rejoignant ainsi un certain nombre d’autres petites entreprises énergétiques.

M. Commaret a parlé à l’émission Radio 4 de la BBC de la hausse des prix du gaz et de leurs efforts pour protéger les personnes concernées.

Il a déclaré : « Nous avons accepté plus de clients d’urgence que tout autre détaillant du secteur.

« Notre priorité est de nous assurer que le meilleur service possible est fourni à nos clients.

« Cependant, prendre 10 000 clients est certainement un défi.

« Par conséquent, nous pensons qu’il est préférable d’attendre que les nouveaux clients que nous acceptons actuellement nous rejoignent. »

Le directeur général a également déclaré que la plus grande préoccupation de l’entreprise était « l’impact financier sur les clients ».

M. Commaret a ajouté : « Nous avons apporté un soutien financier aux clients pendant cette période.

« En plus de cela, nous avons donné des trucs et astuces financiers tels que l’installation de compteurs intelligents dans les maisons. »

LIRE LA SUITE: Isoler la Grande-Bretagne promet de SUSPENDRE la campagne

« Notre priorité absolue est de fournir un service de qualité à tout moment.

« Nous espérons que nous pourrons être ici au Royaume-Uni à long terme. »

Pure Planet, l’une des dernières entreprises énergétiques à faire faillite, a déclaré qu’elle était restée « non durable ».

Pure Planet a fourni du gaz et de l’électricité à environ 235 000 clients nationaux, tandis que Colorado Energy a fourni environ 15 000 clients nationaux.

S’exprimant mercredi, Neil Lawrence, directeur du commerce de détail chez Ofgem, a déclaré : « La priorité numéro un d’Ofgem est de protéger les clients.

« Je tiens à rassurer les clients concernés qu’ils n’ont pas à s’inquiéter : sous notre filet de sécurité, nous veillerons à ce que votre approvisionnement en énergie se poursuive. »