Le secrétaire à la mise à niveau, Michael Gove, a déclaré qu’il était important d’examiner une « gamme d’options », pour lutter contre la crise du coût de la vie.

M. Gove a déclaré qu’il y avait déjà un soutien en place pour ceux qui luttent.

Interrogé sur la perspective de réduire la TVA sur les factures d’énergie, M. Gove a déclaré à Sky News: « Je pense que nous devrions toujours chercher à réduire les impôts là où nous le pouvons, mais il est également important lorsque nous soutenons les personnes que nous le ciblions également le plus sur ceux qui en ont le plus besoin. »

« Eh bien, vous savez, à mon avis, plus nous pouvons réduire les impôts, mieux c’est, mais à ce stade, je pense que la chose prudente et responsable à faire est de reconnaître que nous devons adopter une approche équilibrée et une approche équilibrée signifie que lorsque nous pouvons apporter notre soutien, nous aidons davantage ceux qui se trouvent dans les circonstances les plus difficiles. »