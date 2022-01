Crise de l’énergie EN DIRECT : le plan d’urgence est déclenché alors que les entreprises demandent un renflouement époustouflant des contribuables | Royaume-Uni | Des nouvelles

Les patrons de l’énergie exigent un renflouement de 20 milliards de livres sterling pour réduire les factures des ménages avant une augmentation du plafond des prix le 1er avril, qui pourrait augmenter jusqu’à 600 livres sterling par an, passant de 1 277 livres sterling à 1 877 livres sterling. Les ministres hésitent à distribuer de grandes quantités d’argent après les dépenses pendant la pandémie, mais devraient prendre une décision sur l’aide qu’ils fourniront au plus tard le 7 février, date à laquelle l’organisme de surveillance de l’énergie Ofgem annoncera l’ampleur de la hausse des prix plafond. Together Energy, une société détenue à 50 % par le Warrington Borough Council, est la dernière société énergétique à faire face à l’effondrement et sera la 26e société énergétique à cesser ses activités depuis août si elle ne reçoit pas une injection de fonds d’urgence.

