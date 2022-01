Crise de l’énergie : les régions du Royaume-Uni les PLUS touchées par la flambée des prix – VOTRE région en fait-elle partie ? | Royaume-Uni | Des nouvelles

Les ménages d’Irlande du Nord consacrent la plus grande partie de leur budget au gaz et à l’électricité, selon les données de l’Office for National Statistics. Les Irlandais du Nord dépensent 32 % de plus en gaz et en électricité que la moyenne des ménages britanniques, ce qui en fait la région la plus touchée par la hausse de 250 % des prix de l’énergie. Les résidents d’Irlande du Nord sont obligés de dépenser 66% de plus que ceux vivant à Londres – qui est la zone la moins touchée par la hausse des coûts de l’électricité.

La capitale était classée au bas de la liste, les résidents dépensant le moins de leur budget hebdomadaire pour chauffer leur maison.

La deuxième région la plus touchée par la flambée des coûts de l’énergie est l’Écosse.

Les ménages écossais dépensent actuellement 41 % de plus de leur budget hebdomadaire en gaz et en électricité qu’à Londres.

La troisième nation décentralisée, le Pays de Galles, occupe la troisième place.

Les résidents gallois dépensent généralement plus en électricité chaque mois qu’en loyer.

Les Gallois ont dépensé dix pour cent de plus de leur budget hebdomadaire de dépenses en chauffage et en électricité que le ménage britannique moyen, ce qui en fait la troisième zone la plus touchée par l’augmentation des coûts des fournisseurs d’énergie.

Viennent ensuite les nations décentralisées, les Midlands de l’Ouest, le Nord-Ouest et le Nord-Est.

Les résidents des West Midlands et du Nord-Ouest ont dépensé un tiers (38%) de plus de leur budget hebdomadaire pour le chauffage de leur maison que la capitale, tandis que les ménages du Nord-Est dépensent 28% de plus.

La liste est complétée par le Yorkshire et le Humber, le Sud-Ouest, le Sud-Est et enfin Londres.

Les résultats interviennent après que les factures moyennes de gaz des ménages britanniques ont augmenté de 28,1% et les factures d’électricité de 18,8% au cours de l’année jusqu’en octobre.

Pendant ce temps, la National Energy Action (NEA) a révélé que la facture moyenne de gaz des ménages pourrait augmenter de 467 £, passant de 466 £ par an en octobre 2021 à 944 £ en avril 2023.

Cela signifie que le coût du chauffage d’une maison moyenne aurait doublé depuis l’hiver dernier – une augmentation préjudiciable pour ceux qui ont déjà du mal à payer les factures.

La NEA a également averti que les factures d’énergie domestiques moyennes à double carburant, qui ont déjà grimpé de plus de 230 £ par client par rapport à l’année dernière, pourraient augmenter de 550 £ supplémentaires par an au printemps dans un contexte d’explosion des prix du gaz à travers l’Europe.

Cette hausse signifie que les finances des ménages dans les régions les plus touchées sont susceptibles d’avoir subi une pression encore plus serrée.

Un porte-parole de Boiler Central, qui a mené l’étude à l’aide des données de l’ONS, a déclaré : « Alors que nous traversons le pire de l’hiver, la hausse des coûts de l’énergie a fait les gros titres.

« Lorsque nous examinons les données, il est clair que certaines régions du Royaume-Uni dépensent déjà plus en électricité de manière disproportionnée que d’autres régions et seront probablement les plus touchées par la hausse des prix de l’énergie.

« Alors que le gouvernement étudie des alternatives aux combustibles fossiles – comme l’hydrogène et les pompes à chaleur – il pourrait s’écouler plusieurs années avant qu’elles ne deviennent viables pour chaque foyer, et en attendant, les familles doivent faire face à des prix du gaz de plus en plus inabordables ».