Le président russe Vladimir Poutine a un « vaste pouvoir » sur les économies européennes, selon le commentateur politique Nico Hines. Le rédacteur en chef du Daily Beast’s World a déclaré à France 24 The World This Week que la crise énergétique actuelle a révélé la dépendance excessive de l’Europe à l’égard des approvisionnements en gaz russe. Il a fait valoir que la dépendance européenne vis-à-vis du Kremlin pour le gaz naturel n’augmentera que lorsque le gazoduc NordStream2 commencera à fonctionner.

M. Hines a déclaré à France24: “En Europe, nous nous sommes retrouvés dans cette position où presque tout le continent dépend de l’approvisionnement en gaz de la Russie.

“Jusqu’à présent, les Russes ont été assez prudents pour s’assurer qu’au moins l’Europe du nord-ouest, nous les grands investisseurs, obtenions un bon approvisionnement en gaz propre à partir de ce moment-là et il n’a jamais été interrompu au cours des années où nous nous sommes appuyés sur eux.

“Mais si vous regardez ce qu’ils ont fait aux pays, ils sont en concurrence ou en conflit avec eux, donc en Ukraine ou dans les États baltes soudainement pour une raison explicite ou pour une raison secrète dont on ne nous parle pas, tout à coup, l’approvisionnement est coupé ou réduire à ces nations.

“Ces nations ressentent un énorme impact paralysant et nous avons donné au Kremin un si grand pouvoir sur l’ensemble de nos économies.”

Il a poursuivi : « S’ils voulaient couper l’approvisionnement en gaz de l’Europe, cela aurait un effet énorme et dévastateur.

“Vous regardez un problème avec quelques camionneurs qui manquent et nous avons le chaos dans les rues.

“Imaginez ce qui se passerait si les Russes faisaient un effort concerté pour nous nuire avec cet approvisionnement en gaz.”

Plus tôt cette semaine, le chroniqueur politique Trevor Kavanagh a averti Poutine “d’avoir l’Europe et ses fournisseurs de gaz par le court et le frisé”.

“Les prix du pétrole augmentent, ce qui est bon pour lui de toute façon. Les prix du gaz augmentent aussi.

“Il n’a donc rien à perdre”, a-t-il ajouté.