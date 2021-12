Crise de Londres : Khan passe en mode panique à cause d’un trou noir de 1 milliard de livres sterling – nouvelle hausse de la taxe d’habitation prévue | Royaume-Uni | Des nouvelles

Ajoutant l’insulte à l’injure, le réseau TfL, qui fait face à un déficit de financement de 1,3 milliard de livres sterling, pourrait également annuler les voyages gratuits pour les plus de 60 ans dans le but d’économiser de l’argent. Détournant le blâme ailleurs, le maire de Londres a accusé les ministres de vouloir « punir injustement les Londoniens » en refusant de se mettre d’accord sur une aide financière à plus long terme pour TfL, qui repose sur des recettes tarifaires qui ont chuté de milliards de livres pendant la pandémie de Covid.

Le maire a exclu une augmentation supplémentaire des tarifs, mais s’est incliné devant les demandes de révision des voyages à tarif réduit, en particulier pour les passagers plus âgés, en relevant l’âge de la carte Oyster de plus de 60 ans, qui permet aux détenteurs qui vivent à Londres de voyager gratuitement.

Le plus grand changement sera une augmentation de la taxe d’habitation, via le précepte londonien collecté pour l’hôtel de ville, d’environ 20 £ par propriété et par an.

M. Khan a déclaré: « La seule cause des problèmes financiers de TfL est COVID-19 et, avec l’émergence de la variante Omicron et les nouvelles directives pour travailler à domicile, il n’a jamais été plus urgent pour le gouvernement de convenir d’un plan juste, durable, long accord de financement à terme pour TfL – au profit de notre capitale et de l’ensemble du pays. »

Il a ajouté : « Les entreprises ferroviaires à travers le Royaume-Uni ont été confrontées aux mêmes problèmes de financement d’urgence que TfL. »

Le maire a également déclaré : « Dans tous les cas, le gouvernement a renfloué les opérateurs ferroviaires privés avec des accords à long terme. Cependant, le gouvernement traite Londres différemment.

Le maire travailliste a accusé les ministres de « tenir Londres en rançon » en menaçant de suspendre le financement sans forcer les changements, et qu’il n’avait d’autre choix que d’envisager d’augmenter la taxe d’habitation.

Les tarifs ont été augmentés de 1% au-dessus de l’inflation dans le cadre des accords précédents, mais Khan a déclaré: « Je refuse d’augmenter les tarifs davantage car cela serait injuste et contre-productif, décourageant les Londoniens d’utiliser les transports publics. »

TfL connaît déjà une action revendicative menée par le syndicat des travailleurs, le RMT.

Des grèves ont eu lieu au sujet des conditions de travail et des taux de rémunération des chauffeurs de métro de nuit.

De multiples débrayages ont laissé le système au point mort.

La semaine dernière, TfL a annoncé qu’il supprimerait également jusqu’à 500 emplois dans le but d’économiser plus d’argent.

De nombreux emplois seront perdus dans les plus grandes stations de métro de Londres.

D’autres changements proposés incluent l’application de tarifs de pointe toute la journée à Heathrow dans le métro, l’augmentation du prix d’un dépôt de carte Oyster et l’arrêt de l’utilisation des cartes de transport ferroviaire pour réduire les coûts de billetterie.

Les ministres ont déclaré tout au long qu’ils assureraient le financement continu de la capitale.

Le secrétaire aux Transports, Grant Shapps, a déclaré plus tôt cette semaine: « Le gouvernement s’est engagé à soutenir Londres et le réseau de transport dont il dépend, tout en équilibrant cela avec le soutien du réseau de transport national. »

M. Shapps a également déclaré: « Nous avons jusqu’à présent soutenu Londres avec un financement de plus de 4 milliards de livres sterling et nous veillerons à ce que les services soient protégés pendant que les travaux sur le prochain règlement sont en cours. »

Pendant ce temps, TfL a averti les passagers de nouvelles perturbations généralisées sur le réseau de métro vendredi soir et samedi, avec une action de grève du RMT susceptible de fermer plusieurs lignes et de conduire à des services beaucoup plus fréquentés ailleurs, dans un différend en cours concernant le personnel du métro de nuit.

Un porte-parole de TfL a déclaré: « Nous continuons de discuter de nos besoins de financement avec le gouvernement, qui a indiqué son intention de prolonger notre soutien financier à TfL jusqu’au 17 décembre. »

Il a terminé : « Il n’y a pas de reprise au Royaume-Uni de la pandémie sans reprise à Londres et il n’y a pas de reprise à Londres sans un réseau de transport correctement financé dans la capitale. Nous espérons que les discussions pourront être conclues avec succès bientôt. »