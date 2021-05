Crise de l’oxygène à Delhi: la Cour suprême suspend l’avis d’outrage de la Haute Cour et donne au Centre 10h30 la date limite de demain

Lorsque le Centre a affirmé que Delhi pouvait gérer avec 500 MT d’oxygène, le tribunal a rappelé que sa commande portait sur 700 MT.

La Cour suprême de l’Inde a suspendu aujourd’hui l’avis d’outrage émis au Centre par la Haute Cour de Delhi pour ne pas se conformer à sa directive concernant la crise de l’oxygène en cours dans la capitale nationale. Le tribunal de sommet a entendu l’appel du Centre contre l’ordre de la Haute Cour et en cherchant la comparution personnelle de ses fonctionnaires pour non-conformité.

Le tribunal supérieur a noté que mettre des agents en prison n’apporterait pas d’oxygène à Delhi. Elle a interrogé le Centre sur l’approvisionnement qu’il a effectué dans la capitale nationale depuis le 3 mai. La Cour suprême a demandé au Centre de soumettre un plan détaillant les étapes pour atteindre l’objectif de 700 MT d’oxygène d’ici 10h30 demain.

Le Centre a soutenu que 483 MT d’oxygène ont été fournis à Delhi le 3 mai et 585 MT le 4 mai. Le tribunal a demandé au Centre de l’informer des modalités qui seront mises en place pour sécuriser 700 MT d’oxygène pour Delhi.

Le tribunal supérieur a également demandé au Delhi et au Centre de considérer le modal de Mumbai où le BMC a fait un travail remarquable en ce qui concerne le COVID-19 et la gestion de l’oxygène. Le solliciteur général Tushar Mehta, représentant le Centre, a déclaré que la consommation totale d’oxygène était moindre à Mumbai qu’à Delhi. «Nous avions demandé à Mumbai d’envoyer leur modèle afin que nous puissions l’implémenter pour d’autres États. C’est le cas de Delhi qu’ils ont besoin de 700 MT », a-t-il déclaré.

Un banc dirigé par le juge DY Chandrachud et comprenant le juge M. Shah a déclaré qu’il avait ordonné l’approvisionnement quotidien de 700 tonnes d’oxygène à Delhi à partir du 3 mai, la pandémie à Delhi étant à un stade très critique.

Lorsque le Centre a affirmé que Delhi pouvait gérer avec 500 MT d’oxygène, le tribunal a rappelé que sa commande portait sur 700 MT et que 550 ne résoudraient pas le problème de la ville. Le tribunal supérieur a demandé au Centre de l’informer à partir d’aujourd’hui et de lundi des modalités qui seront mises en place pour sécuriser 700 MT d’oxygène pour Delhi. «Nous pourrons revoir le repos le 10 mai», a déclaré le juge Chandrachud.

Solliciteur général Tushar Mehta a déclaré que ce n’est pas contentieuses et les gouvernements du Centre et Delhi font de leur mieux pour servir Covid-19 patients.

Le juge DY Chandrachud a noté que la situation à Delhi ne s’améliore pas avec 500 MT. Il a dit que les avocats criaient à l’aide et nous demandaient d’intervenir.

