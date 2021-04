Crise de l’oxygène: la Haute Cour de Delhi dit qu’elle pendra quiconque bloquera l’approvisionnement en oxygène

Delhi HC a également interrogé le Centre sur la préparation pour faire face au deuxième pic de vague COVID qui est attendu en mai.

Alors que les hôpitaux de la capitale nationale continuent de lutter pour obtenir un approvisionnement adéquat en oxygène, la Haute Cour de Delhi a déclaré aujourd’hui que si un fonctionnaire de l’administration centrale, étatique ou locale faisait obstacle à l’approvisionnement en oxygène, alors il pendrait cette personne. Le tribunal a déclaré qu’il n’épargnerait personne.

L’observation de la Haute Cour de Delhi est intervenue lors de l’audition d’un plaidoyer déposé par l’hôpital Maharaja Agrasen concernant le manque d’oxygène pour les patients COVID gravement malades. Un banc de juges Vipin Sanghi et Rekha Palli a dit au gouvernement de Delhi de lui donner un exemple de qui bloquait l’approvisionnement en oxygène et a déclaré que le tribunal allait pendre cet homme.

Le tribunal a demandé au gouvernement de Delhi d’informer le Centre de l’existence de tels fonctionnaires afin qu’il puisse prendre des mesures à leur encontre.

Le gouvernement de Delhi a soutenu devant le tribunal qu’il obtenait 350-380MT d’oxygène médical sur les 480 MT sanctionnés. La Haute Cour a ensuite demandé au Centre quand les 480 tonnes métriques (MT) d’oxygène par jour allouées à Delhi verraient le jour. «Vous nous aviez assuré que 480 MT par jour atteindront Delhi. Dites-nous quand cela viendra? Les 480 MT par jour doivent encore voir le jour », a déclaré le tribunal au Centre.

Le tribunal a également noté que les citoyens ne peuvent pas être autorisés à mourir de cette manière en raison du manque d’oxygène. Le tribunal a demandé au gouvernement du Centre et de Delhi de travailler à la réduction de la mortalité due au COVID-19.

Le HC a tiré le gouvernement de Delhi pour ne pas avoir soumis de suggestions appropriées au Centre concernant l’approvisionnement en oxygène des États voisins. Répondant à l’affirmation du gouvernement de Delhi selon laquelle il ne reçoit pas de quantité d’oxygène allouée, le Centre a informé le tribunal qu’il y avait une pénurie de pétroliers. «Les gouvernements des États travaillent tout aussi dur pour se procurer. Mon humble demande est que Delhi et le Centre doivent travailler ensemble. Le gouvernement de Delhi doit également faire le maximum d’efforts. Aidez nous à vous aider.”

Le Centre a informé le tribunal que les chemins de fer attendaient un camion-citerne qui n’a pas encore été envoyé par le gouvernement de Delhi.

