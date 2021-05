Crise de l’oxygène: le centre demande maintenant à la Cour suprême de contester l’ordonnance de la Haute Cour du Karnataka sur l’approvisionnement en O2

Karnataka CM BS Yediyurappa a déclaré que le Centre a alloué 4 pétroliers d’une capacité de 20 tonnes chacun au Karnataka pour augmenter sa capacité d’approvisionnement.

Après Delhi, c’est maintenant au tour du Karnataka de mener la bataille de l’oxygène devant le plus haut tribunal du pays. Le Centre a aujourd’hui déplacé la Cour suprême contre une ordonnance de la Haute Cour du Karnataka demandant au Centre d’augmenter le quota quotidien d’oxygène de l’État. La Haute Cour du Karnataka a demandé au Centre d’augmenter l’allocation quotidienne d’oxygène médical liquide (OVM) pour l’État à 1200 MT contre 965 MT actuellement pour le traitement des patients COVID-19. Le banc, cependant, a déclaré qu’il ne passera une commande qu’après avoir examiné les documents.

Hier, le Karnataka CM BS Yediyurappa a déclaré que le Centre avait alloué 4 pétroliers d’une capacité de 20 tonnes chacun au Karnataka pour augmenter sa capacité d’approvisionnement. Parmi ceux-ci, deux conteneurs étaient arrivés à NMPT, Mangaluru hier. “Cinq conteneurs vides ont été transportés par avion vers Odisha via des vols de l’IAF qui vont capter environ 74 tonnes d’oxygène et atteindre le Karnataka par la route en un jour ou deux”, a déclaré Yediyurappa hier.

Afin d’augmenter l’approvisionnement en oxygène médical de notre État, l’Union Govt a alloué 4 pétroliers d’une capacité de 20 tonnes chacun au Karnataka. Parmi ceux-ci, deux conteneurs sont arrivés à NMPT, Mangaluru aujourd’hui. (1/2) @PMOIndia @AmitShah pic.twitter.com/aPO70VQQ4e – CM du Karnataka (@CMofKarnataka) 5 mai 2021

Pendant ce temps, le Congrès s’est déclaré choqué par la décision du Centre de déplacer la Cour suprême contre la décision de la Haute Cour. Le président du Comité du Congrès du Karnataka Pradesh, DK Shivakumar, a affirmé que la demande projetée au Karnataka est de 1 471 MT alors que le Centre n’a alloué que 865 MT. «Les députés du CM BS Yediyurappa et du BJP resteront-ils des spectateurs muets lorsque les gens meurent de pénurie d’oxygène?» il a tweeté.

Choqué de voir le gouvernement central déplacer le SC contester l’ordre du Karnataka HC de fournir 1200 tonnes d’oxygène à l’État La demande projetée est de 1471 MT mais l’allocation centrale n’est que de 865 MT Les députés du CM @BSYBJP et du BJP resteront-ils des spectateurs muets lorsque les gens meurent de pénurie d’oxygène? – DK Shivakumar (@DKShivakumar) 6 mai 2021

De nombreuses villes à travers le pays sont confrontées à une pénurie d’oxygène. Delhi a été aux prises avec le Centre au sujet de l’approvisionnement, de l’allocation et du quota d’oxygène qui lui est donné. La Cour suprême a entendu les deux parties et a demandé au Centre de donner à Delhi 700 tonnes d’oxygène par jour. Le ministre en chef de Delhi, Arvind Kejriwal, a écrit aujourd’hui au Premier ministre Narendra Modi pour le remercier d’avoir fourni 730 tonnes d’oxygène hier. «Delhi a une consommation de 700 tonnes métriques d’oxygène par jour. Nous exhortons régulièrement le Centre à nous donner 700 tonnes métriques. C’était pour la première fois hier que Delhi recevait 730 tonnes métriques », a-t-il déclaré dans la lettre.

