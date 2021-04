Crise de l’oxygène: l’usine Sterlite de Vedanta produira de l’oxygène, d’autres unités resteront fermées

Vedanta a déclaré qu’il s’était engagé à rendre la totalité de la capacité de production de 1 000 tonnes de Sterlite Plant disponible pour la production d’oxygène médical. (Photo express)

Au milieu de la crise de l’oxygène en cours, le gouvernement du Tamil Nadu et les partis d’opposition ont convenu d’ouvrir l’usine Sterlite de Vedanta trois ans après sa fermeture à la suite d’une violente manifestation. Le ministre en chef du Tamil Nadu, K Palaniswami, a présidé hier une réunion de tous les partis à laquelle a assisté le parti d’opposition DMK, entre autres. Les parties ont convenu d’autoriser l’usine de Sterlite à produire de l’oxygène pendant quatre mois. On peut rappeler que Vedanta avait demandé à la Cour suprême d’ouvrir son usine à base de Tuticorine pour produire de l’oxygène.

Vedanta a déclaré qu’il s’était engagé à rendre la totalité de la capacité de production de 1 000 tonnes disponible pour la production d’oxygène médical. L’unité de cuivre de Vedanta a été scellée par le gouvernement du Tamil Nadu en mai 2018, quelques jours après que 13 agitateurs ont été tués dans les tirs de la police lors d’une violente manifestation anti-Sterlite.

Les parties ont également convenu que la période peut être prolongée plus tard, mais que d’autres activités ne seront pas autorisées à tout prix. Il a dit que l’alimentation électrique sera coupée après quatre mois par TANGEDCO. Les parties ont également noté que le Tamil Nadu devrait avoir la priorité pour obtenir l’oxygène en premier et qu’il ne sera donné aux autres États qu’après avoir satisfait aux exigences de l’État.

Jouant la prudence, les parties ont déclaré qu’un comité comprenant le receveur de district, le surintendant de la police et l’ingénieur en environnement

Tuticorin, des responsables gouvernementaux experts en production d’oxygène, des résidents locaux, des membres d’ONG et des militants opposés à l’usine surveilleront la production d’oxygène.

La Cour suprême avait interrogé le gouvernement du Tamil Nadu sur les raisons pour lesquelles il ne pouvait pas reprendre l’unité de cuivre Sterlite pour produire de l’oxygène alors que les gens mouraient en raison du manque d’oxygène.

CM Palaniswami a écrit dimanche au Premier ministre Narendra Modi pour lui demander d’annuler immédiatement le détournement de 80 tonnes d’oxygène vers l’Andhra Pradesh et Telangana depuis le Tamil Nadu. Il a déclaré que le Tamil Nadu nécessiterait bientôt jusqu’à 450 tonnes d’oxygène, ce qui est plus que sa capacité de production actuelle. Le Centre avait alloué 220 MT à l’Etat.

