Crise de l’UE alors que les cartels s’apprêtent à prendre le contrôle des «États tampons» européens et à «extorquer» le bloc | Politique | Nouvelles

Biélorussie-Pologne : des migrants arrêtés alors qu’ils tentaient de franchir la frontière

Bruxelles fait actuellement face à la Biélorussie à sa frontière la plus éloignée. Le président Alexandre Loukachenko a été accusé d’avoir attisé une crise des migrants en permettant à des personnes désespérées en provenance du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord d’atteindre le bloc. La zone est clairsemée, pleine de forêt dense, avec des températures régulièrement en dessous de zéro.

De nombreuses ONG disent qu’une crise humanitaire de masse s’est déroulée, avec d’innombrables hommes, femmes et enfants sans nourriture, abri ou chaleur.

Le professeur Matthew Longo, politologue à l’Université de Leiden aux Pays-Bas, a déclaré que ce que faisait M. Lukasheko – utiliser la frontière biélorusse comme une arme contre l’UE – n’avait rien de nouveau.

Il a expliqué comment l’histoire est pleine d’États utilisant leurs frontières comme moyen de pression sur leurs ennemis, permettant souvent aux populations migrantes de traverser leurs pays pour atteindre le suivant.

Après avoir étudié les cartels au Mexique, il a déclaré que l’Europe pourrait bientôt faire face à quelque chose de similaire.

Le long de la frontière nord du Mexique avec les États-Unis, les cartels ont longtemps tiré d’importants profits du trafic de migrants de toute l’Amérique centrale et du Sud, ainsi que du reste du monde, vers l’Amérique du Nord.

Une configuration similaire a été entendue à propos de la crise des migrants en Europe, où des personnes désespérées paient d’énormes sommes d’argent comme moyen «garanti» d’entrer dans des pays comme le Royaume-Uni, pour être rencontrées par un petit canot pneumatique sur les rives de la Méditerranée, le voyage souvent vendu à des dizaines d’autres, ce qui rend les trajets exigus et dangereux.

Le professeur Longo a noté que les opérations observées en Europe étaient loin d’être aussi organisées que les cartels mexicains.

Cependant, il a déclaré que cela ne le surprendrait pas si les États tampons de l’UE – pays d’Afrique du Nord et d’Europe de l’Est, anciens États soviétiques – formaient à l’avenir leurs propres cartels organisés et tenaient Bruxelles en otage.

Discutant de l’utilisation par M. Loukachenko de sa frontière avec l’UE, le professeur Longo a déclaré à Express.co.uk: « Je pense qu’en général, une fois que la frontière est devenue si facile à faire chanter, une fois que l’UE est devenue cet endroit qui met tellement de cache politique à arrêter les gens d’entrer, bien sûr, cela devient un espace que les gens de l’extérieur chercheront à exploiter et à être provocateurs.

« Mon sentiment est que dans la mesure où il ne s’agit que d’un jeu de puissance pour Loukachenko, je ne vois pas pourquoi cela ne deviendrait pas la norme. »

« Vous l’avez déjà eu dans les régions frontalières américano-mexicaine où ce n’étaient pas des gouvernements mais des cartels.

« Mais, les cartels sont essentiellement des gouvernements.

« Un cartel à Sinaloa gère Sinaloa : il gère les ressources, il gère la distribution des richesses, et a toutes les armes et la police et l’État rachetés.

« L’idée que vous puissiez utiliser ou lever le pouvoir de la frontière pour des concessions contre les grandes puissances n’est pas du tout nouvelle, c’est juste que dans le contexte européen, nous ne le savons pas encore vraiment. »

Il a poursuivi en notant que le trafic d’êtres humains au Mexique est souvent le fait de ceux qui ont un grand pouvoir, ce qui n’est pas le cas en Europe.

Mais, a-t-il ajouté : « Cela ne surprendrait personne dans dix ans si vous voyiez la cartellisation de tous ces États tampons européens.

« Tous ces États se rendent compte que l’UE est extorqueuse, et donc l’UE est dans une position difficile, car une fois qu’elle a politisé ses frontières autant qu’elle l’a fait, elle se trouve dans une situation particulièrement mauvaise.

« Et, cela ne me surprendrait pas si, en particulier dans l’un de ces pays à plus vide de pouvoir comme la Libye qui agit comme un État tampon, si vous commenciez à voir fondamentalement une puissance frontalière non étatique comme une forme de cartel, c’est aussi puissant. «

Les cartels au Mexique ont, ces dernières années, joué un rôle croissant dans l’afflux de migrants dans la crise frontalière entre le Mexique et les États-Unis.

Les experts disent qu’ils font de gros profits en aidant les gens à passer clandestinement, ces profits représentant une partie importante et croissante de leurs richesses.

Des opérations similaires ont été trouvées en Europe.

Le mois dernier, la police espagnole a démantelé un gang qui a fait passer clandestinement des centaines de migrants à travers les Balkans et dans l’UE.

Des policiers de neuf pays ont été impliqués dans l’opération.

Le réseau aurait introduit en contrebande au moins 400 Pakistanais dans l’UE au cours des huit derniers mois, les entassés à l’arrière de camions et leur faisant payer jusqu’à 20 000 € (17 000 £) chacun pour le voyage.

Chaque camion transportait plus de 50 personnes dans un espace de huit mètres carrés.

Dans un cas, la police espagnole a déclaré avoir trouvé 77 personnes, dont quatre enfants, entassées dans le compartiment arrière d’un petit camion.

Le représentant d’Europol, Marius Cristian Roman, a déclaré que les migrants avaient été transportés dans « des situations mettant leur vie en danger à grande vitesse sur les autoroutes européennes ».

L’organisation a déclaré que le groupe avait gagné 2 millions d’euros (1,7 million de livres sterling) de bénéfices illégaux

On pense que ce gang n’est qu’un gang parmi tant d’autres opérant à travers le continent.

Les migrants dans les camps à travers l’Europe disent qu’il y a une utilisation croissante d’un réseau financier informel, connu sous le nom de hawala, par des passeurs travaillant aussi loin au nord que le Royaume-Uni.

Le réseau de paiement, qui fonctionne en grande partie sans trace papier facilement traçable, aide les passeurs à masquer les transactions des autorités et évite les risques de faire passer de l’argent à travers les frontières.

Les migrants disent qu’ils aiment ne pas avoir à transporter de grosses sommes d’argent et que ce mode de paiement réduit le risque d’être escroqué ou volé.

Pendant ce temps, à la frontière entre la Biélorussie et la Pologne, les passages de migrants ont diminué, mais les tensions entre les pouvoirs demeurent.

La Lituanie a depuis prolongé l’état d’urgence à sa frontière avec la Biélorussie et dans les camps d’accueil des migrants arrivés de là jusqu’au 15 janvier 2022.

L’état d’urgence permet aux gardes-frontières de recourir à la « coercition mentale » et à la « violence physique proportionnelle » pour empêcher les migrants d’entrer en Lituanie.