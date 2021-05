Crise de l’UE: un ex-diplomate irlandais admet avoir harcelé Dublin – «Je ne ferais pas ça à la France» | Politique | Nouvelles

Micheal Martin défend Macron pour un commentaire “ quasi inefficace ”

Et Ray Bassett a déclaré que l’attitude du bloc était le signe d’une «indifférence froide» qui illustre à quel point les intérêts périphériques de Dublin sont devenus à la suite du Brexit. M. Bassett, ancien ambassadeur d’Irlande au Canada, à la Jamaïque et aux Bahamas, s’exprimait après que le directeur général de l’Irish Fish Processors and Exporters Association, ait condamné une décision de suspendre les règles qui permettaient auparavant aux pêcheurs irlandais de peser leurs captures hors des ports.

M. Byrne a demandé à Bruxelles de lui présenter les preuves d’infractions aux règles qu’il a déclaré avoir découvertes impliquant une sous-déclaration des captures, tout en appelant Charlie McConalogue, le ministre irlandais de la Marine, à défendre l’industrie.

Cependant, M. Bassett, l’un des principaux eurosceptiques irlandais et défenseur d’un soi-disant Irexit, a laissé entendre qu’une position ferme de Dublin était peu probable.

Il a déclaré à Express.co.uk: «La sanction que la Commission européenne a infligée à la flotte de pêche irlandaise n’est que la dernière mesure visant à saper l’industrie.

«Il est absolument scandaleux qu’ils aient imposé cette mesure draconienne sans décrire en aucune façon les accusations détaillées ou donner des exemples d’illégalités présumées.

La France d’Emmanuel Macron ne serait jamais traitée de cette manière, a déclaré M. Bassett (Image: GETTY)

Micheal Martin et Emmanuel Macron à Bruxelles l’année dernière (Image: GETTY)

«Le vrai crime ici est l’expropriation de la majeure partie des ressources halieutiques de l’Irlande par Bruxelles, puis de les donner à des intérêts espagnols, français, néerlandais, etc.

«On estime que l’Irlande a perdu des centaines de millions d’euros de captures et de transformation en aval de la politique commune de la pêche (PCP).

“Pas étonnant que l’euroscepticisme soit fort parmi les pêcheurs irlandais.”

M. Bassett a fait part de ses préoccupations concernant le traitement de son pays par Bruxelles dans le livre de l’année dernière, l’Irlande et l’UE après le Brexit, et il a suggéré que la Commission européenne, dirigée par la présidente Ursula von der Leyen, était coupable de double poids.

Micheal Martin, Taoiseach d’Irlande (Image: GETTY)

Il a expliqué: «Bruxelles n’oserait pas prendre des mesures similaires contre les Français ou les Espagnols.

“Ils savent que le gouvernement irlandais actuel n’a pas la volonté politique de s’opposer à Bruxelles, même lorsque l’UE a clairement agi contre les intérêts de l’Irlande.”

Quant à M. McConalogue lui-même, il a déclaré: «Je ne doute pas que le ministre de la Pêche Charlie McConalogue aimerait prendre position à Bruxelles sur cette question au nom de ses électeurs du Donegal.

«Mais il sait qu’il obtiendrait peu de soutien au sein du gouvernement.

Charlie McConalogue était effectivement impuissant à agir, a déclaré M. Bassett (Image: GETTY)

Bateaux de pêche amarrés à Cork (Image: GETTY)

«La fonction publique, en particulier le Taoiseach Micheal Martin et les départements des affaires étrangères, aurait une apoplexie par toute démonstration de pensée indépendante.

«Le ministre est piégé dans un système où il devrait être très fort pour surmonter la pensée de groupe institutionnelle sur l’Europe.

«Cela mettrait en péril la carrière au sein du gouvernement actuel.

«La période post-Brexit pour l’Irlande dans l’UE a été caractérisée par une froide indifférence à l’égard des intérêts irlandais à Bruxelles.

Les pêcheries européennes cartographiées (Image: GETTY)

«L’Irlande est devenue très périphérique à ceux qui exercent le pouvoir dans l’UE.»

M. Byrne a déclaré à Tom McSweeney lors de son émission de radio Maritime Ireland sur RTE: «Le secteur irlandais n’a eu aucune visibilité sur l’ensemble des preuves contre lui qui ont conduit à cette décision draconienne.

«Nous travaillons de manière complètement aveugle.

«La Commission a pris cette décision et, de toute évidence, des informations y sont contenues, mais aucun d’entre nous n’a vu cela.

Un bateau de pêche irlandais au large de Wexford (Image: GETTY)

«Cela a eu un effet dévastateur sur le secteur de la pêche.

«Nous avons besoin de plus de visibilité, car cela aura un impact à tous les niveaux, dans tous les secteurs de la pêche au cours des deux prochaines années.

«Personne ne sait de quoi nous sommes accusés.

«Nous pouvons défendre notre bilan sur nos plans, numériquement et solidement et nous le ferons. Mais voyons les charges retenues contre nous.