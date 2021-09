Crise de pénurie alimentaire : faut-il doubler les salaires des chauffeurs routiers ? | Royaume-Uni | Nouvelles

BBC Breakfast discute de la pénurie de chauffeurs de camion poubelle

La bière, le poulet, les fruits frais, le pain et le lait sont quelques-uns des nombreux articles qui ne sont pas livrés aux grands supermarchés comme Tesco, Sainsbury’s et ASDA. Les chaînes de restaurants et franchises populaires, notamment Wetherspoon’s, KFC, McDonald’s, Nando’s, Greggs, Costa Coffee, Pizza Hut, Toby Carvery et Subway, ont été contraintes de retirer des articles de leurs menus en raison de pénuries alimentaires.

Le directeur général de l’Islande, Richard Walker, a déclaré: «Je ne veux pas alarmer et il n’y a pas lieu de paniquer pour acheter, mais cette disponibilité n’a jamais été aussi mauvaise.

“C’est de pire en pire et ça se voit quand on entre dans les magasins.”

Certains conducteurs de poids lourds se sont plaints de la « paperasserie européenne » qui les oblige à payer des centaines d’euros pour effectuer des tests de sécurité « inutiles ».

Un lecteur d’Express, qui est chauffeur de camion, a déclaré : « Nous devions obtenir un CPC pour continuer à conduire les véhicules que nous conduisions sans CPC mais à nos frais.

« Ce qui n’est pas bon marché, au prix d’une semaine complète d’entraînement, juste pour continuer à faire ce que nous avons toujours fait.

« Beaucoup ne se sont jamais dérangés et ont simplement abandonné la conduite.

“C’était la législation de l’UE et cela a créé une pénurie de chauffeurs.”

Les chauffeurs routiers doivent-ils être classés parmi les travailleurs qualifiés ? (Image : .)

Bien que la législation post-Brexit ait conduit certains chauffeurs de camion à changer de secteur, car le franchissement des frontières est devenu dans certains cas plus difficile, ce n’est pas la seule raison de la pénurie de chauffeurs, car le phénomène est vécu dans toute l’Europe ainsi qu’au Mexique et les États Unis.

La pandémie et l’âge moyen des conducteurs, dont beaucoup atteignent maintenant la retraite, auraient également influencé la crise du personnel.

L’âge moyen d’un conducteur de poids lourds au Royaume-Uni est de 55 ans, et une grande partie de ceux qui quittent l’industrie ont choisi de prendre leur retraite.

Environ 2 000 chauffeurs quittent l’industrie chaque semaine, mais seulement environ 1 000 nouvelles recrues rejoignent le marché du travail au cours de la même période.

Avant la pandémie, le Royaume-Uni manquait de 60 000 chauffeurs de camion, le problème n’a fait qu’empirer depuis que la réglementation Covid a fait des déplacements un cauchemar pour les chauffeurs.

À Noël 2020, plus de 10 000 camions sont restés bloqués à Douvres dans le Kent pendant plus d’une semaine, incapables de passer les vacances avec leurs familles en raison des restrictions obligatoires des tests de covid, qui ont poussé de nombreuses personnes à abandonner complètement le commerce.

L’industrie du transport a été accusée de ne pas avoir recruté de jeunes talents britanniques, et les chauffeurs de camion ont réclamé des salaires plus élevés et de meilleures conditions de travail.

Le groupe Facebook Professional Drivers Protest Group, Royaume-Uni, a planifié une grève en août qui a appelé à la fin des « bas salaires, des longues heures, du manque de respect général et du mépris des besoins des conducteurs, y compris le refus d’accès aux toilettes, l’absence de vie familiale ou sociale. , de plus en plus de règles et d’attentes, une responsabilité accrue et enfin une exploitation massive.

Le directeur de l’Islande, Richard Walker, a déclaré que la crise des chauffeurs de camion n’est pas « une conséquence inévitable » des règles d’immigration de l’UE post-Brexit mais une « blessure auto-infligée » créée par « l’échec du gouvernement à apprécier l’importance des chauffeurs de poids lourds et le travail ils font pour nous ».

Il a déclaré: «La solution simple est que les chauffeurs de poids lourds doivent être ajoutés à la liste des travailleurs essentiels et qualifiés, comme d’autres professions telles que les ballerines.

«Ces chauffeurs de poids lourds ont gardé le spectacle sur la route pendant 18 mois pendant la pandémie et il est criminel que nous ne les considérions pas comme des travailleurs qualifiés.»

Certaines grandes entreprises ont commencé à offrir des incitations, car les transformateurs de viande ont déjà six semaines de retard dans la préparation des stocks de Noël et la situation devient de plus en plus désespérée de semaine en semaine.

Tesco offre aux conducteurs une prime d’adhésion de 1 000 £, tout comme Waitrose, en plus d’une augmentation de salaire d’environ 2 £ de l’heure, et Aldi a augmenté les salaires des conducteurs pour qu’ils gagnent jusqu’à 18,41 £ par heure.

Les chauffeurs de poids lourds embauchés par le biais d’agences sont passés de 350 £ par jour à 800 £, et certains offrent même des incitations à rejoindre jusqu’à 5 000 £.

Craig Stevens, directeur général de la grande entreprise de logistique STD Developments Ltd, a déclaré : « Les chauffeurs peuvent gagner plus d’argent – la rentabilité de l’industrie du transport est très faible dans des circonstances normales et cela signifie que nous devrons augmenter les prix pour nos clients. »

Les entreprises de transport souhaitent que le gouvernement ajoute des chauffeurs à la liste des professions en pénurie, leur permettant de se qualifier pour un visa de travailleur qualifié et facilitant le passage des frontières pour les travailleurs européens.

Mais le Home Office n’a pas encore approuvé cette décision et a plutôt conseillé aux entreprises d’investir dans les chauffeurs britanniques.

Le ministère de l’Intérieur a déclaré dans un communiqué: “Le peuple britannique a voté à plusieurs reprises pour mettre fin à la libre circulation et reprendre le contrôle de notre système d’immigration et les employeurs devraient investir dans notre main-d’œuvre nationale au lieu de compter sur la main-d’œuvre étrangère.”

Le journaliste Darren Grimes a tweeté: “Je trouve désagréable que de grands groupes de supermarchés demandent au gouvernement de leur donner des visas pour les chauffeurs routiers de l’étranger, voici une idée nouvelle, que diriez-vous de payer un peu plus les chauffeurs routiers de ce pays et vous ‘ attirera-t-il probablement les gens vers le long travail ? »

Un lecteur d’Express a fait écho à ce sentiment et a écrit : « Un autre exemple d’entreprises britanniques s’appuyant sur des chauffeurs étrangers pour maintenir leurs coûts bas et ne pas payer pour la formation.

Quelqu’un d’autre a convenu : « La faute est carrément avec l’industrie des transports, comme l’agriculture.

“Il n’a pas investi dans les Britanniques et s’est appuyé sur des Européens bon marché, sous prétexte que le Royaume-Uni voulait de la nourriture” bon marché “.”

Les étagères commencent à paraître nues dans de nombreux grands supermarchés (Image: .)

Alors que le débat sur la responsabilité de la crise des pénuries se poursuit, certains Britanniques ont réprimandé le fait que le Brexit est en partie à blâmer.

Le groupe de campagne Defund the BBC a accusé BBC News d’essayer d’attribuer le problème au Brexit.

Le groupe a publié une vidéo du présentateur Huw Edwards disant : « La chaîne Wetherspoons a déclaré qu’un certain nombre de ses pubs étaient à court de certaines marques de bière en raison de problèmes d’approvisionnement.

« La pénurie de chauffeurs de camion serait un facteur important dans les récents problèmes de logistique dans l’industrie agroalimentaire.

“Les experts disent que la pandémie est en partie à blâmer, tout comme les effets du Brexit.”

Defund La BBC a écrit sur Twitter : “Le monde entier est aux prises avec des problèmes de chaîne d’approvisionnement et pourtant, l’anti-British Broadcasting Corporation essaie désespérément de l’épingler sur le Brexit.

« Votre campagne a échoué, surmontez-la ! »

