Crise de Sadiq Khan: la menace de la grève du métro entre dans le nouveau mandat de maire Politique | Nouvelles

L’ancien député travailliste a devancé le candidat du Parti conservateur Shaun Bailey lors des élections de la semaine dernière, qui avaient été retardées de 12 mois en raison de la pandémie de coronavirus. S’exprimant lundi lors de son assermentation au Shakespeare’s Globe Theatre sur la rive sud, M. Khan s’est engagé à «rapprocher Londres». Mais il fait face à un grave casse-tête avec le syndicat RMT qui s’oppose fermement aux projets de licenciement des conducteurs de métro nocturne, mettant le personnel en collision avec le maire, qui est également président de Transport for London (TfL).

Les services de tube de nuit ont été introduits en août 2016 mais ont été suspendus pendant la pandémie.

Maintenant, le métro de Londres veut supprimer ces chauffeurs, en les incluant dans un groupe général de chauffeurs et avoir des quarts de nuit ajoutés à leur semaine de travail.

Le secrétaire général du RMT, Mick Lynch, a déclaré: «Les propositions du métro de Londres de déchirer un accord protégeant l’équilibre travail-vie privée de 3 000 conducteurs de métro ont provoqué un tollé dans les dépôts parmi les conducteurs.

«Cet abus de confiance par une direction déconnectée abolit les emplois à temps partiel des travailleurs – principalement des femmes – qui en veulent.

“Nous n’avons pas d’autre choix que de préparer le terrain pour une action revendicative.”

Mais Nick Dent, directeur des opérations clients du métro de Londres, a défendu cette décision, insistant sur le fait que les changements n’entraîneraient aucune perte d’emplois, mais a également pris un coup au RMT.

Il a déclaré: «Nous apportons des changements à la façon dont nous alignons nos chauffeurs pour continuer à fournir un service de métro régulier et créer plus de flexibilité pour notre personnel.

«Ces changements n’entraîneront aucune perte d’emplois.

La menace d’une action de grève est venue au pire moment possible pour M. Khan, qui reprend les discussions avec les responsables de Westminster au sujet d’un autre plan de sauvetage de plusieurs milliards de livres pour TfL.

M. Khan a déclenché la fureur à la fin de l’année dernière après avoir recherché un règlement de 4,9 milliards de livres sterling pour les 18 prochains mois pour maintenir les services de métro et de bus de Londres alors que les revenus s’effondraient à la suite de la pandémie de coronavirus.

Le maire de Londres avait accusé le gouvernement de demandes «draconiennes» en échange d’un deuxième sauvetage.

Mais le Premier ministre Boris Johnson a riposté avec fureur et a déclaré à la Chambre des communes en octobre: ​​”L’actuel maire de Londres avait effectivement mis TfL en faillite avant que le coronavirus ne frappe et ne laisse un énorme trou noir dans ses finances.

«Tout besoin de combler ce déficit lui appartient entièrement, c’est entièrement de sa responsabilité.

“Toute augmentation de la taxe de congestion ou toute autre mesure prise pour améliorer les finances de TfL relève entièrement de la responsabilité du maire travailliste actuel en faillite de Londres.”

Un porte-parole de Downing Street a affirmé que la dette de TfL avait augmenté de 30% depuis que M. Khan était devenu maire quatre ans et demi plus tôt, ajoutant: «La dette de TfL atteint désormais un niveau record de 12 milliards de livres sterling et dépense désormais 402 millions de livres sterling par an en intérêts sur la dette. “

M. Khan a répondu en traitant le Premier ministre de “menteur” et a déclaré qu’il avait réduit le déficit opérationnel de 71 pour cent.