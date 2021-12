Crise des Canaries : Vols ANNULÉS au-dessus du volcan La Palma – Craintes pour les vacances de Noël | Monde | Des nouvelles

Les autorités ont été contraintes de suspendre les voyages en avion à destination et en provenance de La Palma lundi après que les cendres et les gaz du volcan Cumbre Vieja se soient déplacés vers l’est en direction de l’aéroport. Le volcan est en éruption depuis trois mois et a obligé des milliers de personnes à évacuer leurs maisons et détruit plus de 2 500 bâtiments.

Des perturbations de voyage ont également été ressenties à 150 miles à l’ouest de La Palma à Tenerife aujourd’hui après que Jet2holidays a retardé tous les départs du Royaume-Uni « en raison de la récente activité volcanique sur l’île de La Palma ».

Cette décision a empêché les Britanniques de profiter du soleil d’hiver, tandis que d’autres n’ont pas pu rentrer chez eux.

Sur Twitter, l’utilisateur @RossMitchell59 a écrit : « Tous les divertissements et les jeux ici à l’aéroport de Ténérife Sud. Aucun vol vers le Royaume-Uni aujourd’hui en raison de la dernière euruption volcanique à La Palma.

« Les cendres volcaniques signifiaient qu’aucun vol Jet2 ne pouvait voyager depuis le Royaume-Uni, donc pas de vol de retour pour nous. »

Une autre, @Emma_Hall84, a tweeté : « À toute autre personne coincée à Tenerife aujourd’hui en raison des annulations de vols de @Jet2tweets en raison du nuage de cendres volcaniques, nous sommes tous emmenés dans un hôtel pour la nuit. »

Dans une déclaration aux passagers sur son site Web intitulée « Tous les départs du Royaume-Uni vers Tenerife le 14 décembre 2021 », Jet2holidays a déclaré: « Nous sommes désolés de vous dire qu’en raison de la récente activité volcanique sur l’île de La Palma aux Canaries, votre vol d’aujourd’hui a été retardé.

« Veuillez ne pas vous rendre à l’aéroport. Nous travaillons sur la situation et nous vous tiendrons au courant dès que possible.

« Nous nous excusons sincèrement pour tout inconvénient causé et espérons que vous pourrez apprécier la sécurité doit être notre première priorité. D’autres mises à jour seront disponibles ici en temps voulu.

Le volcan est devenu actif le 19 septembre et a envoyé des rivières de lave en fusion dévaler les pentes de la Cumbre Vieja.

L’éruption est la plus longue sur l’île espagnole depuis le début des enregistrements dans les années 1500.

Les secousses du volcan se sont atténuées lundi soir, mais les experts ont appelé à la prudence après 85 jours d’activité.

L’Institut de volcanologie des îles Canaries, Involcan, a tweeté: « Cela ne signifie pas que l’éruption se termine, car à d’autres occasions, des arrêts ont été suivis d’une nouvelle augmentation de l’activité. »

Les scientifiques chercheront à enregistrer une période d’au moins 48 heures sans aucune activité avant d’être sûrs qu’il n’y aura plus d’éruptions.