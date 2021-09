crise des conducteurs de poids lourds sur le point de gâcher la période des fêtes pour les Britanniques | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Les commentaires interviennent après que le secrétaire aux Transports Grant Shapps a suggéré que l’armée pourrait être intégrée comme solution à court terme à la pénurie actuelle de chauffeurs de poids lourds. Andrew Opie, directeur de l’alimentation et du développement durable au British Retail Consortium, a déclaré dans un communiqué qu’il ne restait que dix jours au pays pour assurer un Noël normal.

Il a déclaré : « Les chauffeurs de poids lourds sont le ciment qui maintient nos chaînes d’approvisionnement ensemble.

« Sans eux, nous ne pouvons pas déplacer les marchandises des fermes aux entrepôts et aux magasins.

«Actuellement, le Royaume-Uni fait face à un déficit d’environ 90 000 conducteurs de poids lourds et ce sont les consommateurs qui en subissent finalement les conséquences.

« À moins que de nouveaux conducteurs ne soient trouvés dans les dix prochains jours, il est inévitable que nous assistions à des perturbations importantes à l’approche de Noël. »

“Ce serait un engagement bienvenu de la part du gouvernement après que nous ayons constamment déclaré que les entreprises devaient être en mesure d’embaucher des chauffeurs étrangers pour combler les lacunes à court terme”, a déclaré Rod McKenzie, directeur général des politiques et des affaires publiques chez The Road Haulage. Association.

« Cela ne résoudra pas à lui seul la pénurie de chauffeurs, mais c’est un pas dans la bonne direction.

“Beaucoup plus doit être fait sur la formation, les apprentissages, les tests et les installations de bien-être pour les conducteurs.”

La sortie de l’Union européenne aurait éliminé 20 000 conducteurs européens selon le conférencier de la Road Haulage Association.

La pandémie a également ralenti 40 000 tests de formation de camionneurs depuis début 2020 en raison de la distanciation sociale et des annulations.

De plus, les chauffeurs routiers locaux actuels vieillissent.

“L’âge moyen d’un chauffeur de camion au Royaume-Uni est de 57 ans”, a déclaré Rod McKenzie.

“Chaque jour, ce problème ne fait qu’empirer à mesure que de plus en plus de personnes prennent leur retraite.”

Les pénuries de chauffeurs de poids lourds inquiètent plusieurs secteurs car le Royaume-Uni dépend de nombreuses importations.

Plus tôt cette semaine, BP a annoncé la fermeture “temporaire” de certaines de ses stations-service, ce qui a provoqué la panique pour le carburant et d’autres marchandises.

L’Office of National Statistics a déclaré qu’un quart des Britanniques avaient signalé des lacunes dans les rayons des supermarchés au cours des deux dernières semaines, un sur six signalant des difficultés à trouver des articles “essentiels”.

Six personnes sur 10 ont remarqué des différences lors de leurs achats alimentaires, le plus souvent un manque de variété dans les produits disponibles et quatre autres sur 10 ont déclaré ne pas trouver tout ce qu’elles voulaient acheter.