Crise des décès liés à la drogue en Écosse: les Britanniques disent que Sturgeon est à blâmer | Politique | Nouvelles

Décès liés à la drogue en Écosse: le PDG de Favor critique la réponse du gouvernement

En juin, le gouvernement écossais a dépensé 3 millions de livres sterling de l’argent des contribuables pour les téléphones portables afin que les prisonniers soient moins seuls pendant le verrouillage, mais les agents pénitentiaires disent qu’environ un tiers des appareils ont été falsifiés et utilisés pour des trafics de drogue. Selon les gardiens de prison, la décision prise par le gouvernement écossais d’offrir des téléphones aux détenus a rendu la tâche de prévention de la toxicomanie encore plus difficile.

————–

Avant la pandémie, en 2019, la Scottish Prisoner Survey a révélé que quatre détenus sur dix avaient consommé des drogues illégales à un moment donné en prison, et ce nombre devrait avoir augmenté.

De nouvelles données recueillies par Express.co.uk ont ​​révélé que l’écrasante majorité des Britanniques pensent que Nicola Sturgeon devrait démissionner à la suite du dernier scandale des téléphones de la prison.

Un nombre stupéfiant de 98% des électeurs ont déclaré que donner aux prisonniers des téléphones qui ont été piratés «en quelques heures» est une erreur méritant une démission, tandis que moins de 2% ont déclaré qu’elle devrait rester en tant que Premier ministre, dans un sondage mené auprès de 4 432 personnes du 14 au 16 septembre. .

Un électeur, le Dr Hope, a déclaré: «Sturgeon devrait démissionner pour 14 ans d’échec, de mauvaise santé et d’éducation, d’abus de drogues et d’alcool, de mensonges et de désinformation. Quel héritage.

“Elle est une honte pour l’Ecosse et pour la décence.”

L’abus de drogues en Écosse a été qualifié d’« urgence humaine », avec trois fois plus de personnes qui meurent des drogues par an que partout ailleurs en Europe.

En 2019, environ trois personnes ont perdu la vie chaque jour à cause de la drogue, et les décès liés à la drogue en Écosse ont atteint un record pour la septième année consécutive, avec un total de 1339 personnes ayant perdu la vie à cause de la drogue en 2020.

Les décès liés à la drogue augmentent en Écosse sous la surveillance de Mme Sturgeon (Image: .)

Depuis 2015, la consommation de drogue et les décès liés à la drogue ont plus que doublé et les critiques de Mme Sturgeon disent que son incapacité à faire face à l’urgence, depuis son arrivée au pouvoir en 2014, a conduit à une crise qui devient incontrôlable.

Dans une déclaration faite au Parlement écossais en janvier, Mme Sturgeon a accepté la responsabilité de l’échec du gouvernement en ce qui concerne la crise de la drogue.

Mme Sturgeon a déclaré: «Le fait est que toutes ces personnes – et celles qui sont décédées dans le passé – ont été en quelque sorte abandonnées par nous.

« La responsabilité de cela incombe – avant tout – au gouvernement.

LIRE LA SUITE: L’indépendance écossaise déclencherait une crise économique, avertissent les Britanniques

Elle a ajouté : « Et l’échec n’est pas qu’un moment dans le temps.

« Quiconque finit par perdre la vie à cause de la toxicomanie n’est pas seulement en échec au moment de sa mort – dans la plupart des cas, il aura échoué à plusieurs reprises tout au long de sa vie.

«Je crois que si nous avons la volonté, nous pouvons et nous trouverons les moyens d’empêcher que cela se produise.

« Pour ce faire, il faut une mission nationale pour mettre fin à ce qui est actuellement une honte nationale.

“C’est une critique raisonnable de dire que ce gouvernement aurait dû faire plus plus tôt, et je l’accepte.”

Dans le sondage d’Express.co.uk, 87 % des électeurs ont déclaré que le SNP était « entièrement » à blâmer pour l’urgence liée à l’abus de drogues, tandis que 11 % supplémentaires ont déclaré que le SNP était « quelque peu » responsable.

Un électeur, Forenest, a déclaré : « Après plus d’une décennie au pouvoir, le SNP a été un désastre.

«L’Écosse a chuté dans toutes les mesures disponibles, à l’exception des crimes haineux xénophobes, qui ont grimpé en flèche, les soins de santé ont chuté, l’éducation est un gâchis, les services sociaux ne fonctionnent pas dans certaines régions et le chômage a grimpé en flèche, la toxicomanie en est la conséquence.

“Les privés de leurs droits se tournent vers la drogue ou émigrent et quelle est la réponse du SNP, démonter les faits en se lançant continuellement sur l’indépendance en espérant que personne ne le remarquera.”

D’autres électeurs ont appelé les membres du parti SNP à démissionner aux côtés de Mme Sturgeon.

Parmomad a déclaré: “Commencez par la lettre de démission d’Angela Constance, ministre de la politique des drogues, et de Humza Yousaf ministre de la santé et des affaires sociales.”

Êtes-vous d’accord pour dire que le SNP a laissé tomber l’Écosse dans son ensemble, ou pensez-vous que Mme Sturgeon est le problème ? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous.

